„Matura mal zwei“ für Spitzenreiter Ardagger

Zweifache Reifeprüfung für den Spitzenreiter: Erst bekommt’s die SG Ardagger/Viehdorf in unserem Livespiel der Runde mit dem Tabellendritten Gloggnitz zu tun. Sieben Zähler trennen den Aufsteiger von den Mostviertlern. Im Nachtrag geht’s gegen die im Frühjahr so starken Langenrohrer. „Die Tabellensituation ist nur eine Momentaufnahme. Ich hätte gegen Kilb auch ein X genommen – jetzt wird es gegen Gloggnitz und Langenrohr extrem eng“, ist sich Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber bewusst. Ins selbe Horn stößt Trainer Michael Unterberger: Es sind zwei extrem starke Gegner, es werden sicher zwei ganz heiße Fights.“

Leonhardsberger und der Elfer

Unterberger sollte aus dem Vollen schöpfen können, allerdings sind Alexander Weinstabl, Kapitän Richard Aigner und David Kandutsch gefährdet, gesperrt zu werden: Alle drei haben vier Gelbe Karten am Konto. Als „Elfmeter auf den zweiten Platz“ bezeichnete Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger die aktuelle Tabellensituation in der 1. Landesliga. Denn durch den jüngsten Ausrutscher des Tabellenzweiten Zwettl sind die Titelkandidaten aus der Braustadt plötzlich in die Gloggnitzer Schlagdistanz gerutscht.

„Wir müssten nicht nur das direkte Duell dieses Wochenende für uns entscheiden sondern dann auch noch zwei weitere Partien, während Ardagger verliert. Und drei Niederlagen von Ardagger in so kurzer Zeit hat es schon lange nicht mehr gegeben – warum sollten sie jetzt damit anfangen?“, will Leonhardsberger die Kirche im Dorf lassen. Im Herbst setzte es für die Gloggnitzer eine 0:3-Niederlage.

Befreiungsschlag löst keine Euphorie aus

Kottingbrunn konnte sich mit einem 3:0 in Zwettl erst einmal aus dem Frühjahrstief befreien. „Man darf jetzt nicht in Euphorie verfallen – das Glück, das uns in den letzten Wochen gefehlt hat, hatten wir jetzt in Zwettl“, dämpft Trainer Zeljko Ristic die Erwartungen vor dem Freitagsspiel gegen die SG Rohrbach/St. Veit. Gästecoach Christian Maurer sieht seine Elf in der Außenseiterrolle. „Kottingbrunn will noch ein Wörtchen im Titelkampf mitreden. Wir werden es ihnen aber so schwer wie möglich machen“, verspricht der Trainer und hofft, dass Marcel Varsanyi rechtzeitig fit wird.

Für Kilb und Mannersdorf wird's brenzlig

Der Freitag als „Großkampftag“: Schrems empfängt Mannersdorf, das nach gutem Start in die Saison nun doch wieder im Abstiegskampf steckt. Aufsteiger Haitzendorf bekommt's mit den wieder erstarkten Retzern zu tun - die Hieblinger-Elf führt die Rückrundenwertung an. Die Haitzendorfer müssen bereits am Montag wieder ran, treffen im NÖ-Meistercup-Halbfinale auswärts auf Gmünd. Und im unteren Tabellendrittel erwartet Schlusslicht Kilb eine harte Nuss - Langenrohr kann schon als „Team der Stunde“ gelten, hat in der Rückrunde erst einen Gegentreffer hinnehmen müssen.

„Wir werden den Gegner daheim so viel unter Druck setzen wie möglich“, versichert Kilb-Coach Milan Vukovic. Mit einem Sieg könnte Kilb den Vorletzten Spratzern (diese Runde spielfrei) überholen. Vukovic: „Ich kann versprechen, dass jeder Gegner gegen uns leiden muss, dass jeder Gegner gegen uns alles geben muss. Dass wir uns aufgeben, wird nie passieren.

Zwettl will offene Rechnung begleichen

Vor dem Schlager gegen Zwettl hat die SG Ortmann für klare Verhältnisse gesorgt. Trainer Christoph Stifter bleibt den Pernitzern erhalten: „Eine Herzensentscheidung.“ Gemeinsam mit Co-Trainer Kevin Kinker und Tormanntrainer Markus Lechner wird er auch in der kommenden Saison die Mannschaft anführen.

Die Gäste aus dem Waldviertel haben nach dem Umfaller daheim gegen Kottingbrunn (0:3) etwas gutzumachen. Vor Ortmann ist man gewarnt! „Ein unangenehmer Gegner“, weiß Zwettl-Trainer Günter Schrenk. „Sie haben eine sehr gute Defensive. Obendrein einen Marco Meitz, der immer für ein Tor gut ist.“ Das mussten die Zwettler im Herbst schmerzlich erfahren, als Meitz Goldtorschütze der einzigen Heimniederlage der Braustädter am Edelhof war. Schrenk: „Es wäre wichtig, dass wir endlich einmal in Führung gehen.“

Vier Nachtragspartien am Feiertag bzw am 2. Mai machen das prall gefüllte Landesliga-Programm komplett.

Die nächste Runden:

Freitag, 19.30 Uhr: Kottingbrunn - SG Rohrbach/St. Veit (Enachi; Baston, J. Marek), Schrems - Mannersdorf (K. Kastenhofer; T. Eder, Streitner), Haitzendorf - Retz (C. Mayrhofer; P. Busch, Kedrus), Kilb - Langenrohr (Marchsteiner; Atik, Haidl), SG Ardagger/Viehdorf - Gloggnitz (R. Radev; Stögerer, M. Fischer), Waidhofen/Thaya - SKN St. Pölten Juniors (E. Cindi; Bingöl, Prochazka).

Samstag, 16 Uhr: SG Ortmann/Oed-Waldegg - SC Zwettl (Pottendorfer; Pleininger, Sulejmanovic).

Montag, 1.5., 16.30 Uhr: SG Ardagger/Viehdorf - Langenrohr (Hertelt; Emnadze, Glassl); 17 Uhr: Schrems - SKN St. Pölten Juniors (Borucki; Erdemir, Sen).

Dienstag, 2.5., 19.30 Uhr: SG Rohrbach/St. Veit - Zwettl (Kijas; Braha, Wallner).