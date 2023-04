Waidhofen siegt im Nachzügler-Duell

Werbung

Waidhofen/Thaya - Kilb 2:0. Dienstagabend ging der Nachtrag für das am Freitag abgesagte Spiel Waidhofen/Thaya gegen Kilb über die Bühne. Dabei ging’s durchaus um viel – beide Teams sind in der unteren Tabellenregion platziert, kämpfen also um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Vorweg: Diese „Big Points“ schnappten sich die Waldviertler dank eines 2:0-Sieges. Kilb bleibt damit im Tabellenkeller.

Den besseren Start verzeichneten die Hausherren. Die hatten durch Patrik Ruzicka auch die erste Top-Chance im Spiel, trafen aber nicht. Infolge neutralisierten sich beide Teams vorwiegend im Mittelfeld – am gegnerischen Sechzehner war meist Endstation. Knapp vor der Pause die Waidhofner Führung: Pavel Pilik zog aus gut 20 Metern ab, traf genau – 1:0.

Kilb präsentierte sich in Hälfte zwei offensiver. Waidhofen stand defensiv gut, lauerte auf Konter. Kilb rannte immer wieder an, brachte den Ball nicht im gegnerischen Tor unter. Das tat nur noch Waidhofen. In Minute 93 vollendete Patrik Ruzicka einen Entlastungsangriff mit dem 2:0.

Statistik:

SV Waidhofen / Thaya - SCU Kilb 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (40.) Pilik, 2:0 (90+3.) Ruzicka

Karten: Mühlberger (25., Gelbe Karte Foul), Teufel (15., Gelbe Karte Foul), Newald (89., Gelbe Karte Foul)Gravogl (90., Gelbe Karte Unsportl.)

SV Waidhofen / Thaya: Eidher (65. Polt), Scherzer (76. Newald), Ruzicka, Past, Pilik Tomas, Teufel (76. Votava), Pastucha, Mühlberger, Pilik Pavel, Ringswirth (90+2. Pöhn), Mejta

SCU Kilb: Skriwan, Gravogl, Springer, Neudhart, Hochauer (60. Kerschner), Staudinger, Plank, Falkensteiner, Mayerhofer (60. Kerschbaummeier), Fahrnberger, Binder

205 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Weiß