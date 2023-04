Keine Tore in Waidhofen

Werbung

Auf tiefem, aber trotzdem gut bespielbaren Rasen empfingen diesmal die Waidhofner die in der Tabelle doch etwas besser platzierte Mannschaft aus Langenrohr. Nach einem vorsichtigen gegenseitigen "Abtasten" kamen die Hausherren in Minute 12 zu ihrer ersten "Halbchance". Ringswirth sprang jedoch der Ball vom Fuß und die Gäste konnten klären. Danach setzten sie selbst das erste Ausrufezeichen: Lamprecht traf mit einem guten Schuss von der Strafraumgrenze nur die Latte.

Infolge entwickelte sich ein ausgeglichenes und interessantes Match, in dem die Platzbesitzer durch enormen Kampfgeist glänzten und so der eingespielten Truppe aus Langrohr erfolgreich Paroli bot. Vor allem die Abwehr rund um Kapitän Mejta und Goalie Pastucha stand felsenfest und konnte viele Bälle sichern. So ging es torlos in die Pause.

Elfmeter reklamiert

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ähnlich den ersten 45 Minuten. Die Thayastädter blieben im Konter gefährlich und hatten knapp vor Ende noch die große Gelegenheit auf den Siegtreffer, als der aufgerückte Kapitän Mejta nach einem schönen Heber nur die Stange traf. Zudem reklamierten die Waidhofner nach einem Handspiel vergeblich Elfmeter. Laut Schiedsrichter Kotsch hatte dieser die Hand am Körper angelegt. So blieb es bei einem hart erkämpften, aber nicht unverdienten Punktegewinn für die Waldviertler, mit dem sich auch Trainer Edgar Eichler zufrieden gab.

„Durch Kampfgeist und Einsatz haben wir uns den Punkt redlich verdient. Mit etwas Glück hätten wir auch gewinnen können, wobei eventuell auch der Handelfmeter zu geben gewesen wäre." Langenrohr-Trainer August Baumühlner hätte natürlich auch einen Sieg erhofft. "Wir hatten doch etwas mehr vom Spiel und einige Tormöglichkeiten wie den Lattentreffer. Letztendlich müssen wir halt mit dem Punkt zufrieden sein."

