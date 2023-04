Traumtore ebneten Weg für Waidhofner Sieg

Waidhofen - SKN St. Pölten Juniors 2:1. Erfolgreich starteten für Waidhofen die „Wochen der Wahrheit“, wo es im Kampf um den Klassenerhalt gegen die direkten Konkurrenten geht. Freitagabend wurden die SKN St. Pölten Juniors zuhause verdient mit 2:1 bezwungen. Dabei mussten die Gastgeber auf Spielmacher Andreas Ringswirth und Innenverteidiger Wolfgang Mühlberger (beide verletzt) verzichten.

Entscheidend für den Erfolg waren zwei Treffer Kategorie „Traumtore“. Die Partie war gerade einmal sechs Minuten alt, als sich David Pilik im Mittelfeld den Ball erkämpfte. Per schnellem Umschaltspiel wurde die im Vorwärtsgang befindliche Gäste-Defensive ausgehebelt: Tomas Pilik ließ den Ball durch, Michael Polt sah, dass SKN-Keeper Zidan Koyun zu weit vor dem Tor stand und überhob diesen aus gut 25 Metern zur Führung. Im Gegenzug aber fast der Ausgleich: Waidhofen brachte den Ball nicht weg, Lukas Burgstaller zog ab, schoss aber drüber. Wenige Minuten das 2:0. Freistoß Waidhofen aus halblinker Position, Tomas Pilik trat an und setzte den Ball genau in die Kreuzecke (13.). Mit dieser Führung im Rücken überließ Waidhofen den Gästen das Geschehen, stand in der Defensive aber äußerst sicher, sodass keine Chancen zugelassen wurden. In Minute 26 passierte dann aber doch ein Fehler. Bei einer Flanke verschätzte Michael Past, dahinter lauerte Nicolas Wisak und ließ Milan Pastucha im Waidhofner Tor keine Chance, nur noch 2:1. Noch vor der Pause wäre Waidhofen beinahe das nächste Traumtor gelungen. Schneller Ballgewinn, Pavel Pilik erblickte den SKN-Keeper erneut weit vor seinem Tor, probierte es aus gut 40 Metern und hob den Ball nur knapp drüber.

Zweimal kein Glück für Ruzicka

Nach dem Wechsel kontrollierte Waidhofen das Geschehen. Der SKN im Vorwärtsgang, lief aber ein ums andere Mal an der stabil stehenden Defensive an. So waren es die Hausherren, die im Finish noch zwei dicke Chancen vorfanden – beide Male durch Patrik Ruzicka. In Minute 70 nahm er sich einen Ball gut mit, schoss aber drüber, ehe er in der 85. Minute mit einem Schuss an die Stange Pech hatte.

Edgar Eicher, Trainer SV Waidhofen: „Ich denke, dass der Sieg verdient war. Wir haben zwei schnelle Tore geschossen, dann dem Gegner das Spiel überlassen. Das war auch unser Plan. Wenn man bedenkt, dass wir doch einige Ausfälle hatten, ist das Ergebnis noch höher einzuschätzen.“

Statistik:

SV Waidhofen / Thaya - SKN St. Pölten Juniors 2:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (6.) Polt, 2:0 (13., Freistoß) Pilik, 2:1 (26.) Wisak

Karten: Mejta (76., Gelbe Karte Unsportl.)Wisak (82., Gelbe Karte Foul), Alexiev (78., Gelbe Karte Foul)

SV Waidhofen / Thaya: Pastucha; Ruzicka (90+1. Ringswirth), Past, Newald, Votava, Polt (60. Scherzer), Pilik Pavel, Pilik Tomas (86. Bogg), Teufel, Eidher, Mejta

SKN St. Pölten Juniors: Koyun; Sukiasyan, Burgstaller, Wisak, Kone (68. Kruder), Drljepan, Sauer, Koyun, Schutti, Alexiev, Wurzer (77. Bazaliev), Pemmer

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi