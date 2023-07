Komplett-Umbau mit regionaler Note

Viel blieb nicht mehr übrig, von der Mannschaft, die in der Vorsaison in der Regionalliga nicht die Klasse halten konnte: Der Totalumbruch im Verein, die Neu-Beflaggung als „1. Fortuna Wiener Neustädter SC“ brachte auch eine gänzliche Neuausrichtung in der Kaderzusammensetzung mit sich. Übrig blieben nur noch die beiden Ex-Bundesliga-Kicker Bernhard Janeczek und Max Sax sowie der Lokalmatador und Eigenbauspieler Pascal Fischer. Der regionale Einschlag ist unverkennbar – Matthias Binder, Marco Meitz, Philipp Eichberger, Christopher Tvrdy, Dominik Hemmelmayer und einige mehr fallen in die Kategorie „Local Heros“. Es wird aber auch Erfolg und Ergebnisse brauchen, um die Flamme der Euphorie in einen Flächenbrand auflodern zu lassen.

Rennen um Nummer eins

Für Neo-Trainer Jochen Wöhrer wird die große Herausforderung sein, seinen breiten Kader mit großen Namen und entsprechenden Egos bei Laune zu halten. Eine der ersten Voraussetzungen wird es sein, sich auf einen „Einser“ im Tor festzulegen – denn weder Manuel Kassal noch Dominik Hemmelmayer sind nach Wiener Neustadt gekommen, um sich dort von der Ersatzbank aus in der ersten Reihe den jeweils anderen am Feld anzusehen. Trotz möglicher Konfliktherde: Ein Platz unter den ersten Drei kann und muss möglich sein.

Reinisch mit Bänderverletzung

Zuletzt gab es aber einen Rückschlag. Der 3:1-Erfolg über Horitschon dank einer flotten 3:0-Führung rückte am vergangenen Freitag in den Hintergrund – denn die Wiener Neustädter haben den ersten (potenziellen längerfristigen) Ausfall zu beklagen. Philipp Reinisch zog sich einen Bänderriss im Knöchel zu. „Bitter, er hat sich super eingefunden und auch bisher starke Leistungen abgerufen“, so Trainer Jochen Wöhrer. Wie lange der Coach auf den Außenbahnspieler mit dem gefährlichen Abschluss verzichten muss, steht noch nicht fest. „Das hängt auch von unserem Physio und seiner Schmerzempfindlichkeit ab“, meint Coach Wöhrer augenzwinkernd.