Der Derbysieg in kleinen Häppchen

Wieder vierstellig!

1.350 Zuschauer wollten die Partie gegen Scheiblingkirchen sehen – eine Zahl, die auch deswegen ermöglicht wurde, weil die Gäste mit rund 400 „Schlachtenbummlern“ anreiste, die für eine Top-Stimmung in der ERGO Arena sorgten.

Nur zu zehnt

Ein „dunkelgelbes“ Foul von Maximilian Ofenböck an Matthias Binder irgendwo im Mittelfeld – und plötzlich ging es ganz schnell, Binder revanchierte sich mit einer Tätlichkeit an Ofenböck, der Schiri zeigte Ofenböck Gelb und Binder Rot. Wiener Neustadt also insgesamt 70 Minuten lang in Unterzahl.

Der Nutznießer!

Ein weiter Ball über die Abwehr, ein Laufduell zwischen Scheiblingkirchens Danijel Vukasinovic und Neustadts Timo Etlinger – und auf einmal knallt es. Scheibling-Goalie Florian Kaltenböck versuchte den Ball zu klären, räumte aber Vukasinovic aus dem Weg und für Etlinger war somit der Weg frei. Ausgerechnet Etlinger, der im Sommer durchaus nicht friktionsfrei von Scheibling' nach Neustadt wechselte. Etlinger verzichtete auf den Torjubel, erkundigte sich nach „Vuko“.

Die Betonmischer

Mit einem Mann weniger und der Führung in der Tasche war klar, wie das restliche Spiel ablaufen würde – Wiener Neustadt im tiefen Block bemüht, dem Gegner keine Räume zu bieten. „Das ist uns gut gelungen, wir haben uns den Sieg erarbeitet“, so Trainer Jochen Wöhrer.

Zu null!

Vor knapp einem Jahr endete die Ära von Dominik Hemmelmayer bei Scheiblingkirchen – jetzt sah er die Ex-Kameraden als Gegner wieder. Mit den drei Punkten und der weißen Weste ging das Duell an „Hemmel“.