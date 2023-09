Hemmelmayer, Wiener Neustadts Hexer

Fast 1.000 Leute waren ins Ortmanner Alpenstadion gekommen, um das erste Derby zwischen den beiden Schwergewichten im Bezirksfußball zu sehen.

Und was sie sahen, war vor allem eins: Ein klares Chancenplus zugunsten der Gastgeber von Ortmann – und einen überragend aufspielenden Tormann Dominik Hemmelmayer. Wie auch schon vor genau einem Jahr in der Champions League-Quali mit der Futsal-Mannschaft der Fortuna in der Arena Nova, war Hemmelmayer zur Stelle zu einem Moment, als alle Augen des regionalen Fußballs auf ihn und seine Kollegen gerichtet war. „Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man in so einem Spiel spürt, wie die Zuschauer bei jeder Aktion mitgehen. Ich habe gemerkt, dass ich an diesem Tag gut in Form war und bin froh, dass ich meinen Beitrag zu Derbysieg leisten konnte“, so Hemmelmayer.

Nach den drei Niederlagen tut es jetzt gut, endlich wieder voll anzuschreiben. Dominik Hemmelmayer

Vor allem, weil er wusste, welchen Stellenwert die Partie hat – für den eigenen Verein, den Gegner und die Mannschaftskollegen. „Dadurch, dass wir ja einige Ex-Ortmanner in der Truppe haben, wollte ich ihnen natürlich helfen, hier in der alten Heimat einen Erfolg zu feiern“, schmunzelt Hemmelmayer in Anspielung auf die Ortmann-Vergangenheit von Marco Meitz, Luka Jokanovic, Philipp Brandecker, Philipp Eichberger und Matthias Binder.

Für den routinierten Keeper, der bereits einen Meistertitel mit Scheiblingkirchen in der 1. Landesliga feiern konnte, waren die drei Punkte gegen Ortmann besonders wichtig. „Nach den drei Niederlagen tut es jetzt gut, endlich wieder voll anzuschreiben“, so der Tormann. An der Zielsetzung hat sich nach dem wechselhaften Saisonstart für Hemmelmayer nichts geändert: „Wir wollen unter die Top-Fünf, die Mannschaft hat auch sicher die Qualität.“