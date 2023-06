Malzahn macht in Wiener Neustadt weiter

Mit Jochen Wöhrer wurde in der Vorwoche die sportliche Schlüsselfigur vorgestellt – und während am Spielersektor die Abschlüsse der Reihe nach folgen, kann auch abseits des Platzes Vollzug gemeldet werden. Thomas Malzahn, der erst im Jänner zu Wiener Neustadt zurückkehrte, wird auch weiterhin beim SC die Tormänner trainieren. Im Vorfeld dieser Bekanntgabe stand das in der Schwebe, denn mit Neo-Goalie Dominik Hemmelmayer arbeitete Malzahn 2022 in Scheiblingkirchen zusammen – eine erfolgreiche Arbeitsbeziehung, die aber auch Spannungen beinhaltete.

Ein Co-Trainer für Wöhrer soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Zusätzlich dazu basteln die Verantwortlichen an einer Teammanager-Besetzung – mit einem bekannten Gesicht aus Fortuna-Kreisen.