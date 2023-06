Max Sax bleibt Wiener Neustädter

Bleibt er oder geht er? Max Sax war im vergangenen Winter der Wiener Neustädter Königstransfer. Der Badener schaffte es zwar nicht den SC mit seinen Toren in der Regionalliga zu halten, doch die Formkurve ging in den vergangenen Wochen wieder nach oben. Es war ein offenes Geheimnis, dass die Blau-Weißen den Ex-Admiraner gerne auch in der Landesliga in ihren Reihen hätten. Nun ist die Tinte trocken. Sax bleibt auch in der kommenden Saison ein SCler.

„Die richtigen Leute vom letzten Jahr sind geblieben und neue richtige Personen dazugekommen. Das war für mich ausschlaggebend. Das neue Projekt hat mich sehr überzeugt, der Verein ist mir im letzten Jahr sehr ans Herz gewachsen. Ich möchte ein Teil davon sein den WNSC wieder dahin zu führen, wo er hingehört“, begründet Sax seinen Verbleib.

Zwei andere Offensivakteure werden Wiener Neutadt hingegen fix verlassen. Arbnor Prenqi dockt beim FC Marchfeld an und auch Dominik Rotter bleibt in der Regionalliga. Der bullige Angreifer kehrt zum Polster-Club Wiener Viktoria zurück, den er 2019 zum Meistertitel in der Wiener Stadtliga schoss.