Personalsorgen auf dem Höhepunkt

Mit 19 Punkten steht der SC Wiener Neustadt absolut solide da – hinter den eigenen (hohen) Erwartungen, aber dennoch über den Prognosen einiger anderer „Experten“. Gegen St. Peter/Au kam ein weiterer Punkt aufs Konto der Wiener Neustädter. „Unterm Strich ein verdientes Remis“, wie Trainer Jochen Wöhrer einräumt. In Durchgang zwei hatten die Gäste mehr vom Spiel, Wiener Neustadt rettete sich über die Zeit. Was aufgrund der Personalsituation auch völlig legitim war, denn Wöhrer und sein Trainerteam mussten bei der Aufstellung in die Trickkiste greifen. Nicht weniger als acht potenzielle Starter waren entweder verletzt oder gesperrt. Die jüngsten „Neuzugänge“ auf der Verletztenliste – Dominik Hemmelmayer, der mit einem Sehneneinriss in der Schulter wohl mehrere Wochen ausfällt, ebenso wie Marco Meitz, der an einem Muskelfaserriss laboriert.

Auch Nenad Vasiljevic und Eray Mehmedali waren verletzt, sie sollten aber diese Woche wieder zur Verfügung stehen. Genauso wie Manuel Haidner, der eine Gelbsperre absaß – dafür wird Philipp Eichberger mit der fünften „Gelben“ neben Matthias Binder Platz nehmen, der für seine Rote eine Zwei-Spiele-Sperre.