Poker hat in Wiener Neustadt Hochsaison

Während Wiener Neustadt mit Vollzugsmeldung in den vergangenen Tagen wirklich nicht geizte (siehe Artikel oben), ist die Liste an potenziellen Transfers noch immer lang und in der Gerüchteküche noch weit länger. So soll etwa Scheiblingkirchens Timo Etlinger ganz heiß gehandelt werden. Auch sein (Noch-)Teamkollege Tobias Meier ist auf dem Wiener Neustädter Radar aufgepoppt. Apropos Scheibling: Auch der gebürtige Lichtenwörther Melvin Reichardt wurde mit dem WNSC in Verbindung gebracht.

Und dann gibt es da noch das heikle Thema „Philipp Eichberger“: Der gebürtige Puchberger, der in Ortmann zu einem soliden Landesliga-Spieler heranreifte, hat sich im Piestingtal verabschiedet. Dabei standen die Zeichen lange auf einem Verbleib bei Stifter und Co.

Die Wiener Neustädter halten sich bei dieser Frage bedeckt – auch zu einem Transfer des rekonvaleszenten Benedikt Scherleitner von Bad Fischau wollte sich Marco Meitz nicht näher äußern.

Vom aktuellen Kader laufen die Gespräche vor allem mit Verteidiger Bernhard Janeczek, Spielmacher Max Sax und Außenbahnspieler Pascal Fischer. „Wir schauen vor allem auf Regionalität und Qualität, das ist uns wichtig“, erklärt Meitz, der in den nächsten Tagen mit weiteren Vollzugsmeldungen die Kaderplanung vorantreiben wird.