Etlinger mit Goldtor: Wiener Neustadt gewinnt Derby in Unterzahl

SC Fortuna Wiener Neustadt - USV Scheiblingkirchen-Warth 1:0. Das Wiedersehen der Ostliga-Absteiger in der 1. Landesliga als Schlüsselspiel - denn für beide Teams lief die Saison eher wechselhaft. Und den ersten „Teilerfolg“ an diesem Abend verzeichneten die Hausherren - denn anders als beim letzten Aufeinandertreffen in der Regionalliga gab es dieses Mal kein Ticket-Chaos und überlange Wartezeiten beim Eingang. Die mitgereisten Anhänger dankten es mit einer lautstarken Geräuschkulisse.

Die Anfangsphase gehörte den Gäste, Scheiblingkirchen immer wieder gefährlich - Christoph Eisinger und Michael Steiner mit guten Versuchen, ein Milovanovic-Stangenschuss wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Der erste Aufreger passierte im Mittelfeld-Niemandsland. Ein Ofenböck-Foul an Matthias Binder quittierte der Wiener Neustädter mit einer Tätlichkeit, der Schiedsrichter fackelte nicht lange, schickte Binder frühzeitig unter die Dusche. Nach der „Roten“ für Max Sax gegen Gloggnitz wieder ein WNSC-Ausschluss in einem Lokalderby.

Zuerst Rot, dann Goldtor

Doch nur kurze Zeit später war der Wiener Neustädter Ärger auch wieder verflogen. Bei einem Kommunikationsproblem in der Scheiblingkirchner Abwehr krachte Tormann Florian Kaltenböck in Verteidiger Danijel Vukasinovic, beide blieben liegen und Timo Etlinger - der Ex-Scheiblingkirchner im Dienste des WNSC - hatte nur noch grüne Wiese zwischen sich und dem leeren Tor, 1:0. Für Vukasinovic war Schluss, er musste verletzt raus.

Die Phase vor der Pause gehörte den Gästen, mehr als Kuhan-Schuss vom Sechzehner schaute aber nicht heraus. Ein ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel - Scheiblingkirchen spielbestimmend, drückend, allerdings nicht zwingend - es dauerte bis zur 65. Minute bis Fabian Kürner sich mit einem gutangetragenen Freistoß zu Wort meldete. Die dickste Chance auf den Ausgleich hatte Melvin Reichardt, sein Schuss wurde noch von einer Wiener Neustädter Schuhspitze in den Corner gelenkt.

Scheiblingkirchen packte im Finish die Brechstange aus, in personam Michael Steiner, der von der Innenverteidigung in die Spitze beordert wurde. Doch die Wiener Neustädter Defensive rund um einen stark aufspielenden Philipp „Pipo“ Eichberger hielt stand - die Gastgeber rührten im Finish Beton an, brachten das 1:0 über die Zeit.

Stimme zum Spiel

Jochen Wöhrer, SC Fortuna Wiener Neustadt-Trainer: „Wir wollten ohnehin tiefer stehen, dem Gegner weniger Rückraum geben und auf der anderen Seite den Rückraum in der Offensive nutzen. Am Ende haben wir uns die drei Punkte hart erarbeitet und erkämpft. Wichtig nach den Niederlagen der letzten Wochen wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. So ein Sieg gibt Kraft.“

Thomas Husar, USV Scheiblingkirchen-Trainer: „Ärgerlich, dass wir uns ohne Not durch den Auftritt in der zweiten Hälfte um ein gutes Gefühl gebracht haben. Wir haben eine Partie verloren, die nie zum Verlieren gewesen wäre - denn auch bei Elf-gegen-Elf waren wir die bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte haben wir es verabsäumt, als Mannschaft aufzutreten.“

Statistik:

SC FORTUNA WIENER NEUSTADT - USV SCHEIBLINGKIRCHEN 1:0 (1:0).

Tor: 1:0 (24.) Etlinger.

Rote Karte: Binder (21., Tätlichkeit).

SC Fortuna Wiener Neustadt: Hemmelmayer; Eichberger, Postl, Brandecker, Weber (76. Fischer); Binder, Haidner; Etlinger, Sax, Kreka (72. Kreka); Tvrdy (83. Meitz).

USV Scheiblingkirchen-Warth: Kaltenböck; Linhart, Steiner, Vukasinovic (31. Christian Ressler); Kürner, Kuhan, Ofenböck (70. Altrichter), Daniel Ressler, Jatic; Milovanovic, Eisinger (70. Reichardt).

ERGO Arena, 1.350 Zuschauer.- SR: Harrer (okay).- Res.: 2:2 (Ivanovic, Dukai; Novak, Bauer).