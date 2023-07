Schlussstrich unter der Ära der Spenger

Es war ein heißer Sommer 2019 als der SC Wiener Neustadt mit Vollkaracho gegen die Wand fuhr. Der alte Vorstand hatte den Verein an die Kippe zum Zusperren geführt. „Es fehlte damals nicht viel und es wäre vorbei gewesen“, erinnert sich Rainer Spenger, der damals mit einer Gruppe SC-geneigter Persönlichkeiten schon vor dem Super-Gau den Dialog mit dem alten Vorstand suchte.

Als dann der Zwangsabstieg aufgrund falscher Angaben in den Lizenzunterlagen feststand, der Pleitegeier über der damaligen Heimstätte in der Giltschwertgasse kreiste, sprang Spenger gemeinsam mit Hani Habib ein. „Ohne seiner Hilfe und großzügigen finanziellen Unterstützungen würde es den Verein in dieser Form nicht mehr geben“, hält Spenger die Verdienste seines Vorstandspartners fest.

Gemeinderat, Landtag, Stadion

Jetzt, vier Jahre später, gab Spenger in der Vorwoche seine tragende Rolle beim Wiener Neustädter SC ab. „Aus beruflichen Gründen“, wie Spenger erklärt. Als SPÖ-Vizebürgermeister von Wiener Neustadt und seit einigen Monaten auch als Landtagsabgeordneter „schupft“ Spenger zwei zeitintensive Funktionen als Profi-Politiker. „Aufgrund der Personalsituation im SC-Vorstand war es notwendig, dass ich beim Verein sehr involviert ins operative Geschäft war. Eine Aufgabe, die ich sehr gerne gemacht habe, die aber sehr kräftezehrend war und viel Zeit in Anspruch genommen hat“, so Spenger. Der Umstand, dass am Ende seiner Amtszeit sportlich der Abstieg aus der Regionalliga in die 1. Landesliga steht, schmerzt, „weil es natürlich nie schön ist, abzusteigen“.

Landesliga statt Bundesliga

Und was noch dazukam: Bei Amtsantritt war die Zielsetzung eine andere, Habib gab als Hauptsponsor die Marschrichtung „Bundesliga“ aus. „Dann ist es aber anders gekommen.“ Allerdings würde der positive Aspekt, der Fortbestand des Vereins am oberen Ende der regionalen Fußball-Nahrungskette, überwiegen.

Als einer der Tiefpunkte der letzten Jahre empfand Spenger die „Kampagne“ gegen ihn im Zusammenhang mit seinen Bezügen aus der vereinseigenen Kapitalgesellschaft für Geschäftsführer-Tätigkeiten auf dem Immobilienmarkt, zum Vorteil des Vereins. „Das hat weh getan, dass da anonym aus dem Hinterhalt so geschossen wurde. Diese Zeit hat sicher dazu beigetragen, dass ich mich endgültig zum Schritt zurück aus der ersten Reihe entschieden habe“, so Spenger.

Deal mit ungarischem Investor wäre gute Lösung gewesen

Schwer zu verdauen war auch der geplatzte Deal mit den ungarischen Großinvestoren. „Weil ich da wirklich viel Zeit und Energie hineingesteckt habe und das sicher auch eine gute Lösung für den gesamten Verein gewesen wäre“, so Spenger.

Und auch, wenn er formal nicht mehr beim Wiener Neustädter SC im Vorstand aufscheint. Als Vorsitzender des Kuratoriums wird er dem Verein auch in einer verwandten Organisation erhalten bleiben. „Ich bin ja nicht aus der Welt. Sollten die Burschen aus dem Vorstand etwas brauchen, werde ich immer mit Rat und Tat zur Seite stehen“, verspricht Spenger.

Ansonsten freut sich Spenger auf seine „entspannten“ Stadionbesuche: „Jetzt kann ich mir endlich in Ruhe eine Partie anschauen, gemütlich mit einem Bier und einer Knacker.“ Den neuen Vorstand mit vier Funktionären aus dem Kreise von Futsal-Bundesligist Fortuna sieht er äußerst positiv: „Man spürt ihren Enthusiasmus, den braucht es in der Situation. Sie werden einen guten Weg machen.“