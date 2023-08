Stunde der Doppelpacker

Eigentlich sah Manuel Haidner schon wie der sichere Matchwinner aus – sein Doppelpack beförderte den SC Fortuna Wiener Neustadt gegen Waidhofen auf der Heimpremiere auf die Siegerstraße. „Sehr erfreulich, dass er schon so früh in der Saison gezeigt hat, was in ihm steckt. Er hat ein großes Potenzial, ist als Mittelfeldspieler sehr torgefährlich“, spart Wiener Neustadt-Trainer Jochen Wöhrer bei seinem Sommer-Neuzugang nicht mit Komplimenten.

Der emotionale Held des Tages war aber dann ein anderer: Christopher Tvrdy, Lokalmatador und Publikumsliebling. Er brauchte nach seiner Einwechslung nur zwei Ballberührungen (beide mit dem Kopf), um ebenfalls seinen ganz persönlichen Doppelpack zu schnüren. „Ein unbeschreibliches Gefühl. Mit der neu-formierten Mannschaft und all dem, was in den letzten Wochen passiert ist, war diese Partie vor eigenem Publikum schon etwas besonderes“, so Tvrdy, der vor rund 13 Jahren bereits als junger Stürmer mit seiner Tendenz immer zwei Mal zuzuschlagen, sich den Spitznahmen „Tvrdy Doppelpack“ erarbeitete und für Wiener Neustadt sogar in der Bundesliga zum Einsatz kam.

Das ist die Vergangenheit, in der Gegenwart hat der SC mit zwei Siegen einen perfekten Saisonstart hingelegt: „Sehr erfreulich, dass so viele Zuschauer da waren und auch, dass uns die ,Freak Show' angefeuert hat.“