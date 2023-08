In den Farben geeint, in der Sache getrennt

Das ganz große Derby gegen Ortmann steht für die Wiener Neustädter noch bevor — aber auch das Duell gegen Gloggnitz verspricht Brisanz. Immerhin gibt's bekanntlich ein paar Querverbindungen, so ist der Wiener Neustädter Ömer Özbek seit Jahren ein Leistungsträger bei der SVG, kickt für die Fortuna auch in der Futsal-Bundesliga. Stefan Ofner durchlief den Nachwuchs in Wiener Neustadt, spielte aber irgendwann keine Rolle mehr in den Planungen des Vereins — jetzt ist er einer der Top-Spieler der Liga auf seiner Position.

Auch Raphael Pirollo, Mittelfeldspieler bei der SV Gloggnitz, hat reichlich SC Fortuna-Verbindungen, im Nachwuchs bis zu den „Amas“ bei Wiener Neustadt plus ebenfalls ein Futsal-Kicker bei der Fortuna. „Für mich ist es ein sehr, sehr besonderes Spiel, eines der attraktivsten Spiele in der ganzen Liga. Sehr interessant gegen die Kollegen von der Fortuna als Gegner am Feld zu spielen“, ordnet Pirollo die Partie sehr hoch ein.

Trainer Jochen Wöhrer kennt er aus gemeinsamen Breitenau-Tagen: „Wir haben uns erst diese Woche getroffen, die Vorfreude ist groß.“ Ob Pirollo tatsächlich spielt, ist offen – er schlägt sich mit einer Verletzung herum.

Für Wöhrer ist die Marschrichtung klar: „Wir wollen auch dieses Spiel unbedingt gewinnen, freuen uns auf eine Top-Kulisse im Stadion.“