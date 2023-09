Wechselbad der Gefühle

Zwei Spiele Sperre bekam Max Sax für seine Tätlichkeit gegen Gloggnitz – heißt: Gegen Ortmann nächste Woche ist er wieder mit von der Partie. Und wie wichtig er für den den SC Wiener Neustadt ist, zeigt eine simple Statistik: Zwei Mal stand Sax nicht in der Startformation, zwei Mal ging der WNSC als Verlierer vom Platz. Und auch, wenn nach der 1:2-Niederlage gegen Langenrohr die ersten kritischen Stimmen lauter werden, ist Trainer Jochen Wöhrer um Perspektive bemüht: „Vor der Saison hätten wir es sofort unterschrieben, wenn wir nach sechs Spielen neun Punkte gehabt hätten – jetzt haben wir sogar zwölf, das darf man nicht vergessen.“

Wöhrer bewies gegen Langenrohr, dass er auch keine Angst vor schwierigen Entscheidungen hatten: So ließ er etwa Matthias Binder oder Philipp Brandecker, die beide in den ersten Wochen ihr Stammleiberl hatten, überraschend auf der Ersatzbank. Gegen Schrems am Sonntag (11 Uhr) kommt der ungeschlagene Tabellenführer in die ERGO Arena.