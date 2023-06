Wiener Neustadts Kader-Feinschliff mit brisanter Note

Als hätten die Lokal-Derbys mit Wiener Neustädter Beteiligung noch ein wenig mehr Brisanz gebraucht – spätestens seit den aktuellen Transfermeldungen brennt das Rivalitätsfeuer lichterloh. Denn der SC Wiener Neustadt präsentierte je einen Youngster von Ortmann und einen von Scheiblingkirchen: Aus Ortmann kommt Philipp Eichberger. Der 20-jährige Puchberger wurde in der Akademie St. Pölten ausgebildet, nach einem Jahr bei Horn schlug er im Sommer 2022 die Zelte in Ortmann auf. „Wir haben,Pipo' erst kontaktiert, als sein Abgang aus Ortmann feststand“, betont Marco Meitz – bis zum Sommer selbst noch in Ortmann und jetzt Kader-Architekt in Wiener Neustadt.

Aus Scheiblingkirchen kommt Timo Etlinger. Der 21-jährige Wimpassinger startete seine Karriere bei Pottschach, über die Admira-Talenteschmiede landete er im Jänner 2020 in Scheiblingkirchen. Dort wurde er als Edeljoker Meister in der 1. Landesliga und kam in der Regionalliga auf 28 Partien und 1.243 Einsatzminuten. „Ein Super-Spieler, noch dazu aus der Region, den wir unbedingt haben wollten“, so Meitz. Der Zündstoff bei diesen Transfers, der bei ihren Ex-Vereinen naturgemäß auf überschaubare Begeisterung stößt, ist Meitz bewusst: „Das war aber keine Entscheidung, um diesen Vereine zu schaden, sondern eine Entscheidung im Sinne von Wiener Neustadt.“

Fischer und Sax bleiben

Was Etlinger und Eichberger eint, ist auch ihr Spielerberater: Christian Krenn. Ein weiterer seiner Schützlinge bleibt in Wiener Neustadt: Pascal Fischer macht nach dem Abstieg aus der Regionalliga den Weg in die 1. Landesliga mit.

Ebenso wie Max Sax – der Ex-Bundesliga-Profi entschied sich für eine Verlängerung der Zusammenarbeit, soll mit seiner Kreativität am Wiener Neustädter Flügel für Gefahr sorgen. Mit Schwechat-Stürmer Fatlum Kreka hat der Verein eine weitere Waffe in der Offensive unter Dach und Fach gebracht. Manuel Kassal, der im Bezirk für den damaligen Gebietsligisten Schwarzenbach von 2012 bis 2016 kickte und dann in der Spielgemeinschaft mit Oberpetersdorf im Tor stand, kommt aus Leithaprodersdorf.

Zwei, drei Kaderpositionen sind noch frei – sie könnten bis zum Trainingsstart nächsten Mittwoch gefüllt werden. „Bis dahin soll auch das Trainerteam stehen“, erklärt Meitz den weiteren Fahrplan.