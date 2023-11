Wiener Neustadts weicher Polster verliert an Federn

Zwei Stunden Autofahrt liegen zwischen Zwettl und Wiener Neustadt. Eine Ewigkeit, nach einer Freitagsabend-Partie, die dann auch noch mit 2:3 verloren ging. Eine lange Autofahrt, dafür, dass man wieder nur mit leeren Händen zuhause ankam — die Betonung liegt auf: wieder. Denn der SC Fortuna Wiener Neustadt ist seit dem furiosen Saisonstart mit zwölf Punkten aus vier Partien völlig neben der Spur. Zwei Siege, ein Remis, sechs Niederlagen — so die Statistik in den vergangenen neun Partien, in diesem Abschnitt der Saison ein Punkteschnitt zum Fürchten. Und das hat gar nichts mit Halloween am gestrigen Dienstag zu tun. „Wir bekommen viel zu leicht Gegentore“, weiß auch Wöhrer, wo der ominöse Hase im Pfeffer liegt. Denn auch gegen Zwettl setzten es schon wieder drei Treffer.

In den verbleibenden zwei Spielen will Wöhrer noch das Punktemaximum zum Abschluss der Hinrunde auf's Konto buchen. Den Anfang machen die SKN St. Pölten Juniors, im letzten Heimspiel des Herbsts. Etwaige Rechenspiele, welcher SKN-Profi einsatzberechtigt wäre und möglicherweise gegen Wiener Neustadt spielberechtigt wäre, will Wöhrer nicht anstellen. Der Fokus ist klar: „Wir schauen auf uns, alles andere können wir ohnehin nicht beeinflussen.“ Wieder mit an Bord sind Philipp Eichberger und Matthias Binder, Eichberger hat seine Gelb-, Binder seine Rotsperre abgesessen. Hemmelmayer und Meitz fehlen weiterhin verletzt.