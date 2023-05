„Wiener Neustädter Hochzeit“: SC und Fortuna machen gemeinsame Sache

Die Verhandlungen laufen seit Wochen, die Gerüchteküche hatte seitdem absoluten Hochsaison – jetzt ist es fix. Der Regionalliga-Absteiger und angehende Landesligist SC Wiener Neustadt und der Futsal-Bundesligist Fortuna machen ab sofort gemeinsame Sache. Unter dem Namen „1. SC Fortuna Wiener Neustadt“ will der Verein auf dem Rasen und in der Halle voll angreifen. Federführend auf Seiten des WNSC mitgestaltet hat Toni Reisner diese Kooperation – er blickt zuversichtlich auf die Zusammenarbeit: „Ich bin positiv gestimmt, hier kommen junge, ambitionierte Menschen in den Vorstand, die Feuer und Flamme sind, viele Ideen einbringen und auch bereit sind anzupacken.“ Die Fortuna-Verantwortlichen rund um Marco Meitz, Philipp Brandecker und Dominik Schneidhofer: „Wir brennen auf die neue Aufgabe, gehen mit viel Demut an die Sache heran. Der SC ist eine Herzensangelegenheit für uns. Wir haben bei der Fortuna schon bewiesen, was mit Leidenschaft, Herzblut und harter Arbeit möglich ist.“

Regionallität als Anspruch

Die Landesliga-Mannschaft soll einen hohen regionalen Anteil haben, hier laufen die Verhandlungen auf Hochtouren. Fix ist der Transfer von Meitz und Brandecker als Spieler von Ortmann zum SC. Weitere Transfers sollen folgen.

Einen großen Schritt im Zuge der großen Zusammenarbeit zwischen SC und Fortuna zurück macht Rainer Spenger. Der SPÖ-Vizebürgermeister und Landtagsabgeordnete hatte 2019 den Verein gemeinsam mit Hani Habib übernommen, jetzt wechselt er ins Kuratorium und verlässt die operative Bühne. „Mir war es wichtig, den Verein in gute Hände zu übergeben und genau das passiert gerade. Auch wenn wir sportlich abgestiegen sind, würde ich das Überleben des Vereins unter diesen Umständen als Erfolg bilanzieren“, so Spenger. Dem Verein hingegen erhalten bleibt Präsident Habib mit seinem Sohn David.