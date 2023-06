Mannswörth hat genug vom Abstiegskampf

rei Runden vor Schluss verzog sich das Abstiegsgespenst aus Mannswörth. Seither „ist die Luft ein bisschen draußen“, räumt Trainer Claus Schönberger ein. Trotz des Klassenerhalts ist klar: „Die Punkteausbeute im Frühjahr passt nicht. Um das zu ändern müssen wir im Sommer die Hausaufgaben besser machen als zuletzt.“

Der SC Mannswörth sehnt sich nach einer Saison ohne Abstiegssorgen. „Dafür müssen wir den Kader verstärken“, sagt Schönberger, der sich beim SC sehr wohl fühlt. Und sich freut, dass der Klub trotz Ergebnisflaute weiter auf ihn setzt: „Das ist nicht selbstverständlich. Ich kann selbst die Tabelle lesen.“ Als Manko hat der Coach die Offensive, die im Frühjahr nur mehr halb so oft traf wie in der Hinrunde, ausgemacht: „Wenn der einzige echte Stürmer und zwei Außenbahnspieler ausfallen, können wir das nicht kompensieren.“ Gerade für diesen Bereich sind einige Zugänge in Arbeit, Namen will man sich in Mannswörth aber noch nicht entlocken lassen.

Fix ist, dass Ione Cabrera nach Weissenbach wechselt. Ein Routinier für die Abwehr soll den Spanier ersetzen. Auch Offensivtalent Julian Hirschbeck hinterlässt eine Lücke. Der 20-Jährige zeichnete für neun Treffer verantwortlich, war Mannswörths zweitbester Torschütze. Ab Sommer schnürt er die Fußballschuhe für den SC Simmering.