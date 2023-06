Schwechat-Legende Palalic beendet Karriere

Wie viele Spiele hast du insgesamt für die SV Schwechat gemacht und wie oft hast du dabei getroffen?

Aco Palalic: Am Ende waren es 365 Spiele, wobei es ohne Corona wahrscheinlich auch 400 hätten werden können. Für Schwechat habe ich circa 50 Treffer erzielt, was sich eigentlich nach ziemlich viel anhört, aber zu Beginn meiner Karriere war ich Außenbahnspieler.

Was waren für dich die schönsten Erfolge mit Schwechat?

Palalic: Der Meistertitel mit Schwechat als junger Kicker war mit Sicherheit eines meiner größten Highlights, doch der schönste aller Erfolge ist für mich, dass ich so viele tolle Menschen kennenlernen durfte, die nun fürs ganze Leben bei mir bleiben werden. Meinen Trauzeugen Maximilian Meznik, der vor einigen Jahren das Tor bei uns gehütet hat, habe ich bei der SVS kennengelernt und auch mit unserem Sportlichen Leiter Dejan Mladenov habe ich ein sehr innerliches und freundschaftliches Verhältnis. All diese Freundschaften habe ich diesem Verein zu verdanken und das ist für mich über jeden sportlichen Erfolg zu stellen.

Wie ist es zum Transfer in die Braustadt gekommen?

Palalic: Ich war mit 18 Jahren bei einer Agentur, die mich kurz vor Transferschluss fallen gelassen hat. Der Fav AC wusste, dass ich sie verlassen werde, doch plötzlich bin ich ohne Verein dagestanden. Durch meinen Opa, der eine gute Beziehung zur SV Schwechat hat, bin ich dann zur 1b des Vereins gekommen. Dort war ich dann für genau eineinhalb Wochen, ehe mich der damalige Coach Michael Keller in die Kampfmannschaft hochgezogen hat.

Warum hast du dich dafür entschieden deine Karriere zu beenden und nicht noch woanders weiterzukicken?

Aco Palalic: Ich habe die letzten Monate wirklich sehr viel hin und her überlegt, ob ich denn noch in eine niedrigere Klasse oder in einer Hobbyliga wechseln soll, weil ich immer noch leidenschaftlich gerne Fußball spiele, aber am Freitag nach der Auswechslung habe ich für mich entschieden, dass es so wie es ist perfekt ist und es nirgendwo sonst schöner werden könnte.

Wirst du im Futsal weiterhin aktiv bleiben?

Palalic: Ja, Futsal werde ich mit Sicherheit weiterspielen. Ich bekleide bei AC Vienna seit kurzem auch die Rolle des Sportdirektors, außerdem tut mir die Bewegung gut, sonst wird’s kilogrammtechnisch bissel schwierig.

Würdest du, wenn du an deine lange Karriere zurückdenkst, irgendetwas ändern?

Palalic: Nein, denn diese Wertschätzung, die ich verspüren durfte, war einfach sensationell, also ich würde diese Karriere wirklich eins zu eins nochmal so führen wollen.

Wirst du der SVS in einer anderen Funktion erhalten bleiben bzw. was sind deine Pläne für die Zukunft?

Palalic: Wir haben uns schon lange geeinigt, dass ich in Zukunft Dejan (Mladenov, Anmerkung) als Sportlicher Leiter unterstützen werde. Er hat wirklich enorm viel Arbeit und ist sehr wichtig für uns. Auch im Nachwuchs werde ich als Individualtrainer helfen, wo Hilfe benötigt wird. Ich sehe mich aber seit Jahren eher in der Rolle des Sportlichen Leiters als in jener des Trainers, weil ich glaube, dass mir das einfach besser zu Gesicht steht.

Werden sich deine Stimmbänder ebenfalls auf den Ruhestand freuen, nachdem sie über Jahre hinweg ordentlich strapaziert wurden?

Palalic: Ja, definitiv. Am Freitag durfte ich ein letztes Mal das Wort im Kreis nach dem Spiel führen, doch das wird sich nun ändern. Ich werde mich etwas zurückziehen und jeder, der sich dazu im Stande fühlt, kann diese Funktion in Zukunft ausüben, da man mich nicht mehr so im Mittelpunkt sehen wird.