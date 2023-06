Schwechat vollzieht Umbruch

Nach den Abgängen aus der Vorwoche hat die SV Schwechat reagiert und neue Kicker an Bord geholt. Acht vielversprechende Kicker wurden verpflichtet, um die aufklaffenden Lücken zu schließen. Martin Demic und Dominik Pessl kommen beide von Stockerau, also dem Ex-Verein von Trainer Thomas Slawik. Des Weiteren hat Christopher Gschwent sein Studium in den USA beendet und kehrt wieder zu seinem Heimatverein zurück. Badr Soliman wechselt von Post SV in die Braustadt und Denis Spahic, der bereits im Nachwuchs für Schwechat auflief, kommt von Wiener Neustadt.

„Gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“

Lukas Matschinger wurde aus Gloggnitz verpflichtet und mit Markus Schirmhofer konnte man sich ein Talent aus der U18-Mannschaft von Admira Wacker schnappen. „Wir haben nun eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Kickern“, so Sportlicher Leiter Dejan Mladenov.

Wie berichtet sind folgende Kicker nicht mehr im Schwechater Team: Strafraumkobra Emre Yilmaz wechselte zu TWL Elektra und wagt den nächsten Schritt Richtung Regionalliga. Bei den Routiniers Gregor Simandl, Oliver Wieneritsch, Fatlum Kreka oder Marcel Vittner war es die Entscheidung der Spieler selbst oder jene des Vereins.

Wirft man einen Blick zurück auf die Saison 2022/23, kann man mit der Leistung des Teams jedoch durchaus zufrieden sein, wie Mladenov berichtete: „Es war eine erfolgreiche Meisterschaft für uns, jedoch hatten wir im Frühjahr zu viele Verletzte, was wir nicht kompensieren konnten, doch so bekamen viele junge Talente die Chance, sich zu beweisen.“