Außenseiter forderte den Favoriten

Unter den Augen von ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer übernahm der Favorit Haitzendorf gleich in den ersten Minuten das Kommando. So scheiterte Stefan Nestler bereits in der zweiten Minute am Ybbsitzer Schlussmann Manuel Wentner. Der Keeper des Außenseiter sollte in der ersten Hälfte noch mehrmals in Aktion treten.

Vor allem aber der 20. Minute erhöhte der 1. Landesligist nochmals den Druck. Florian Schuh bekam den Ball aus kurzer Distanz nicht an Wentner vorbei. Beim darauffolgenden Corner war der Keeper bei einem Kopfball von Jaroslav Poliach wieder zur Stelle. Den Abpraller kratzte Daniel Mitterer von der Linie. Nur Augenblicke später setzte Poliach den Ball wieder knapp neben das Gehäuse.

Ybbsitz mit sehenswertem Eigentor

Der erste Schuss von den Heimischen auf ein Tor war jener in der 36. Minute. Michael Berger wollte einen Rückpass zu seinem Keeper aus rund 40 Meter schlagen. Mit einem sehenswerten Heber ins eigene Tor, brachte er Haitzendorf in Front. Danach vergaben die Gäste noch weitere Chancen, um bereits vor der Pause die Partie für sich zu entscheiden.

Farfeleder per Kopf zur Stelle

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Bei den Gästen fehlte der letzte Nachdruck und Ybbsitz versuchte weiterhin durch Konterangriffe zum Erfogl zu kommen. In der 60. Minute dann die Überraschung. Eckball für den Tabellenzweiten der 1. Klasse West und Markus Farfeleder kam uinbedrängt zum Kopfball. Die Folge: 1:1. Auch ohne den Ybbsitzer Torjäger Jozef Rejdovian, der aufgrund muskulärer Probleme aussetzte, blieben die Heimischen aus Standards gefährlich. So scheiterte Daniel Mitterer per Kopf an Haitzendorf-Keeper Markus Kerschbaumer.

Auf der anderen Seite wurden auch die Gäste nach einem Eckball gefährlich. Der eingewechselte Gabriel Hausmann verzog nur knapp. In der 78. Minute sprang der Favorit doch noch knapp weg von der Blamage. Nach einem Freistoß kombinierten sich der Landesligist gekonnt vor das Tor und erzielte das 2:1. Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Gabriel Hausmann in der 88. Minute mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand.

SCU Ybbsitz - SV Haitzendorf 1:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (36., Eigentor) Berger, 1:1 (60.) Farfeleder, 1:2 (78.) Poliach, 1:3 (88.) Hausmann.

Ybbsitz: Wentner; Aichberger (46. Ecker), Farfeleder, Svrcek, Plank (61. Kaltenbrunner); Hrosovsky; Steinkasserer (70. Eder), Hanger, Mitterer, Huber; Berger (46. Wodicka).

Haitzendorf: Kerschbaumer; Poeppl (80. Stockinger), Schaller, Nachförg, Böhm; Marchsteiner (61. Wallner), Poliach; Schuh, Nestler, Pirkner (61. Hausmann); Teles (61. Bassiouny).

HMW Arena Ybbsitz, 200 Zuschauer, SR Thomas Willhalm.