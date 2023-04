Mit zwei Torchancen zum Sieg im Spitzenspiel

Werbung

Zwettl - Kottingbrunn 0:3. Nach einer Woche witterungsbedingter Spielpause brannte der SC Zwettl schon darauf, die Niederlage gegen den SV Langenrohr endlich ausmerzen zu können. Zumal mit dem ASK Kottingbrunn auch ein direkter Gegner im Rennen um die vorderen Plätze auf den Edelhof kam. Doch auf die Ristic-Elf werden die Braustädter im Titelrennen noch länger ein Auge werfen müssen. Über weite Strecken überlegen brachte die Schrenk-Truppe nämlich vor dem Tor nur wenig zustande - und musste dann von den Gästen lernen, wie man kaltschnäuzig agiert.

Gleich in der ersten Minute verzeichneten die Kottingbrunner eine Tormöglichkeit, die SCZ-Defensive konnte aber zur Ecke klären. In weiterer Folge verlagerte sich das Geschehen zunehmend in die Hälfte der Gäste. Wirklich zählbares schaute dabei allerdings nicht heraus. Die größte Chance blieb ein von Milan Milovanovic per Kopf weiterverlängerter Freistoß, den Gregor Schmidt am kurzen Eck verpasste. Der Kopfball streifte knapp an der Stange vorbei ins Aus.

Verletzung noch vor der Pause

Ansonsten machte sich bei den Hausherren eine Abschlussschwäche breit. Noch in der Anfangsphase fiel ein Schuss von Schmidt viel zu schwach aus, nach einer Viertelstunde traf Jakov Josic den Ball nicht richtig. Etliche andere Situationen fanden gar erst gar nicht zum Endzweck. Von Kottingbrunn war offensiv kaum etwas zu sehen, die Aktionen fanden meist an der Strafraumgrenze ihr Ende.

So endete die über weite Strecken kampfbetonte erste Hälfte ohne Tore. Bitter für die Zwettler, die sich nach und nach die Oberhand im Spiel erarbeitet hatten. Noch bitterer: Mittelfeldmann Jakov Josic verletzte sich am Oberschenkel musste knapp vor der Pause ausgewechselt werden, für ihn kam Alexander Vogl.

Der eine drängte, der andere traf

Nach Seitenwechsel erhöhten die Heimischen die Schlagzahl, wollten in Führung gehen. Nico Tscheppen setzte auf der linken Seite zu einem Sololauf an, die Vollendung in Form eines Tores gelang jedoch nicht. Gleich darauf wurde Schmidt im Strafraum ideal in Szene gesetzt, brauchte mit dem Abschluss aber zulange. Sein Schuss fiel, dann schon wieder in Bedrängnis, zu schwach aus. Wieder nur Augenblicke später setzte Milovanovic einen Kopfball neben das Tor.

Und dann zeigte sich, warum Zwettl-Trainer Günter Schrenk so eindringlich vor Benjamin Mustafic gewarnt hatte. Ein Konter, ein Pass und der Kottingbrunner Angreifer stand alleine vor Keeper David Affengruber, ließ diesem keine Chance. Komplett gegen den Spielverlauf gingen die Gäste mit der ersten Chance seit der ersten Minute in Führung (55.).

Das erhöhte den Druck auf die Braustädter, machte es aber zunehmend schwieriger, da Kottingbrunn sich jetzt vollends zurückziehen und auf Konter lauern konnte. Diese exekutierten sie nahezu in Perfektion. Auf der einen Seite ließ Milovanovic die dicke Chance zum Ausgleich aus. Auf der anderen Seite machte sich Mustafic wieder alleine auf den Weg zu Affengruber, überspielte diesen und stellte auf 2:0 (64.).

Symbolhafter Schlusspunkt Stangentreffer

Zwettl lief sich immer mehr fest, wohingegen für Kottingbrunn jetzt alles in die richtige Richtung lief. Dass Mustafic keinen Hattrick erzielte, lag nur an einem Zwettler Bein, dass seinen Schuss noch knapp neben das Tor lenkte. Das dritte Tor gelang der Ristic-Elf aber dennoch: Bei einem Eckball stellte der eingewechselte Michael Drga per Kopf auf 3:0. Warum der Treffer offiziell als Eigentor von Affengruber gezählt wurde, bleibt ein Rätsel.

Dass Gregor Schmidt in den Schlussminuten noch einmal die Stange traf, wurde zum Sinnbild der Zwettler an diesem Abend, die trotz Überlegenheit an ihrer Chancenverwertung scheiterten. Für Tabellenführer SG Ardagger/Viehdorf ist jetzt am Abend in Kilb die Tür offen, sich abzusetzen.

Stimmen zum Spiel:

Günter Schrenk, Trainer SC Zwettl: „Ich bin eigentlich mit allem zufrieden, bis auf das Ergebnis. Die Burschen haben den Matchplan gut umgesetzt, wir hatten uns vorgenommen, die Ballbesitz-Phasen nicht ins Endlose zu ziehen, sondern schnell zum Tor zu ziehen. Das haben wir gut geschafft, aber vor dem Tor hat es zu wenig funktioniert. Da haben wir teils zu ungenau agiert, haben die falschen Entscheidungen getroffen. Kottingbrunn wiederum ist mit der ersten Box-Aktion in Führung gegangen. Der spielentscheidende Moment war für mich, als wir bei 0:1 die Stange treffen und Kottingbrunn gleich drauf auf 2:0 stellt.“

Zeljko Ristic, Trainer ASK Kottingbrunn: „Man darf jetzt nicht in Euphorie verfallen – das Glück, das uns in den letzten Wochen gefehlt hat, hatten wir jetzt in Zwettl. Entscheidend war, dass wir mit 0:0 in die Pause gekommen sind, dort dann auf 4-1-4-1 umgestellt haben und somit Mann-orientierter verteidigt haben – und die Auswechslung von Jakov Josic, der sehr gut in der Partie war.“

Highlights

21.04.2023 19:30

Statistik:

SC Zwettl - ASK Kottingbrunn 0:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 (54.) Mustafic, 0:2 (65.) Mustafic, 0:3 (77., Eigentor) Affengruber

Karten: Herrsch (90+1., Gelbe Karte Foul), Bayer (10., Gelbe Karte Foul)

SC Zwettl: Affengruber; Michael Herrsch, Bayer (86. Plazibat), Tokgöz, Tscheppen; Schaupp, Josic (38. Alexander Vogl), Milosevic; Penz (90. Herrsch), Milovanovic, Schmidt

ASK Kottingbrunn: Bayram; Krombert, Peterseil, Szupper, Hasenöhrl (55., Tekcan); Knessl, Babuscu, Freismuth (76., Drga), Tiskaya (59., Guttmann); Ardelean, Mustafic

510 Zuschauer, Schiedsrichter: Gabriel Gmeiner