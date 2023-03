Zwettler zittern sich zum Heimerfolg

Nach dem Auftakterfolg gegen die SKN Juniors hatte sich der SC Zwettl für das erste Heimspiel einiges vorgenommen - zumal mit Gegner Spratzern aus dem Herbst auch noch eine Rechnung zu begleichen war. Diese wurde auch letztlich beglichen, feierte der SCZ einen 2:0-Sieg. Darüber hinaus bekamen die knapp 500 Zuschauer am Edelhof von den Zwettler Kickern aber eher Schonkost serviert.

Die Braustädter, die neben Jakov Josic auch die erkrankten Miroslav Milosevic und Alexander Vogl vorgeben mussten, hatten ihre Probleme mit dem in der Winterpause an vielen Positionen veränderten Schlusslicht. Die erste Torraumszene blieb den Heimischen, nachdem sich Milan Milovanovic den Ball zu weit vorgelegt hatte, klärte aber Torhüter Marcel Reichmann ohne Probleme. Danach kamen die Zwettler dem Tor aber nicht mehr allzu nahe, fanden die Spratzerner die besseren Chancen vor.

Spratzern scheitert immer wieder an Affengruber

Erstmals in der zwölften Minute, als ein Verteidiger in letzter Sekunde noch den Schuss blocken konnte, gleich darauf durch Milos Jankovic, der völlig freistehend übers Tor schoss. In weiterer Folge hielt Torhüter David Affengruber die Schrenk-Truppe einige Male im Spiel. In der 17. Minute vereitelte er mit einem gut getimten Herauslaufen den Torerfolg. Wesentlich knapper wurde es bei einem Schuss von Edin Terciu nach einer halben Stunde, der den Keeper mit einem starken Reflex noch mit der Fußspitze erreichte. Und noch einige weitere Male bewahrte er die Zwettler vor dem Rückstand.

Die Braustädter fanden kaum ein Mittel gegen die Zvijerac-Elf, die kurz vor der Pause auch die Hände zum Torjubel in die Höhe riss. Aber der Treffer zählte nicht, Torschütze Dominik Heinzl war im Abseits gestanden. So ging es torlos in die Kabinen - schmeichelhaft für Zwettl, das nur einen Torschuss verzeichnete.

Zwettl plötzlich in Führung

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Pausenansprache von Trainer Günter Schrenk etwas Wirkung. Die Zwettler wurden etwas aktiver, konnten allerdings weiterhin Spratzern nicht im Schach halten. Aber nach einer Stunde stellte sich der Spielverlauf komplett auf den Kopf. Aus einem Einwurf kam’s zu einer Flanke von rechts, diese wurde stark abgefälscht, David Aigner witterte seine Chance, stahl sich an seinem Bewacher vorbei und köpfte zur Zwettler Führung ein.

Dem Spielverlauf gab das Tor aber keine Wende. Weiter blieben die Gäste das gefährlichere Team. Aber neuerlich zeichnete sich Affengruber aus, vereitelte einen Kopfball-Aufsitzer, dann noch einmal im Eins-gegen-Eins mit Mustafa Kanteh und wurde damit endgültig zum Mann des Spiels.

In der Nachspielzeit dann noch einmal eher aus dem Nichts ein Freistoß für den SCZ auf der linken Seite. Den verwertete der goldrichtig stehende Milan Milovanovic zum 2:0. Das war die Entscheidung. Zwettl der glückliche Sieger, die überlegenen Spratzerner scheiterten an der Chancenauswertung.

Stimmen zum Spiel:

Günter Schrenk, Trainer SC Zwettl: „Unsere Leistung war weit weg von gut. Die drei Punkte sind natürlich schön. Dafür können wir uns bei unserem Torhüter David Affengruber bedanken, der einige Hunderter gehalten hat. Wir haben die Grundtugenden vermissen lassen, haben nicht in der gewohnten Intensität gespielt. Das war kein verdienter Sieg. Aber Fußball kann manchmal grauslich sein.“

Goran Zvijerac, Trainer ASV Spratzern: "Wir hätten zur Halbzeit 5:0 führen müssen. Das Tor von Heinzl war nicht Abseits und Terzius Kopfball hinter der Linie. Ich kann der Mannschaft zur Leistung nur gratulieren, die Chancenverwertung war aber miserabel."

Highlights

SC Zwettl - ASV Spratzern 2:0 (0:0)

Samstag, 18. März 2023, Zwettl, 480 Zuseher, SR Andreas Kaiblinger

Tore:

1:0 David Aigner (59.)

2:0 Milan Milovanovic (90+2.)

SC Zwettl: D. Affengruber - M. Herrsch, D. Tokgöz - G. Schmidt - N. Tscheppen - D. Jeschko (93. F. Gattinger), J. Schaupp, D. Aigner (90. M. Haider), M. Plazibat (67. J. Vogl) - K. Bayer - M. Milovanovic; M. Rauch, N. Führer, P. Almeder

Trainer: Günter Schrenk

ASV Spratzern: M. Reichmann - S. Markovic - M. Olgun, A. Assim - E. Reickersdorfer, P. Temper (65. M. Kanteh) - M. Jankovic (82. M. Gronister) - D. Budimir (65. L. Mitterwachauer), D. Krajnovic - E. Terziu - D. Heinzl (90. C. Speiser); F. Frauendienst, L. Fuchssteiner

Trainer: Goran Zvijerac

Karten:

Gelb: Jonas Schaupp (47., Foul), David Aigner (60., Foul), David Affengruber (89., Unsportl.) bzw. Denis Krajnovic (57., Unsportl.), Christoph Speiser (58., Kritik), Milos Jankovic (64., Foul), Lukas Mitterwachauer (72., Unsportl.)

Keine Nachrichten aus 1. Landesliga mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden