RUNDE 12: Carinthians LIWOdruck Hornets - SV Horn: 2:1 (2:1)

Am 19. März traf Carinthians LIWOdruck Hornets in der 12. Runde der 2. Frauen Bundesliga zuhause auf SV Horn. Bereits nach der ersten Halbzeit lag Carinthians LIWOdruck Hornets mit 2:1 vorne. Den Sieg ließen sie sich auch in Halbzeit 2 nicht mehr nehmen. Nach 90 Minuten gingen sie mit 2:1 als Sieger vom Platz.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Carinthians LIWOdruck Hornets - SV Horn 2:1 (2:1)

Sonntag, 19. März 2023, Spittal, 50 Zuseher, SR Michell Kollreider

Tore:

0:1 Evelin Kurz (20.)

1:1 Nina Mele (33.)

2:1 Julia Starchl (41.)

Carinthians LIWOdruck Hornets: A. Meier - A. Lindner - N. Mele - E. Ciccarelli, M. Lessacher (59. E. Ciccarelli) - N. Gatternig - V. Kraker (90+1. L. Kassin) - L. Kert, J. Lemberger (90+5. P. Bognar), J. Starchl - J. Ortner; L. Hassler

Trainer: Martin Bodner

SV Horn: J. Zotter - A. Tatar - L. Fürnkranz (86. T. Hermanke) - N. Neumayer, A. Rea - J. Janisch (56. N. Fabsich), E. Kurz, C. Melchior - P. Gratz - V. Bittendorfer, A. Böhm (73. J. Gerhart); N. Schaar

Trainer: Karlheinz Piringer

Karten:

Gelb: Julia Starchl (81., Foul), Jasmin Michelle Ortner (84., Foul) bzw. Carina Melchior (48., Foul), Alexandra Tatar (88., Foul)

