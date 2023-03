RUNDE 12: RW Rankweil - Wiener Sport-Club: 1:0 (0:0)

Am 19. März traf RW Rankweil in der 12. Runde der 2. Frauen Bundesliga zuhause auf Wiener Sport-Club. In der ersten Hälfte waren sich beide Teams noch ebenbürtig, es ging mit 0:0 in die Kabinen. Nach der Pause entschied die Mannschaft aus Rankweil dann das Spiel für sich. Nach dem Schlusspfiff durfte RW Rankweil über einen 1:0 Sieg über Wiener Sport-Club jubeln.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

RW Rankweil - Wiener Sport-Club 1:0 (0:0)

Sonntag, 19. März 2023, Rankweil, 90 Zuseher, SR Fabienne Hofer

Tore:

1:0 Hanna Postai (82.)

RW Rankweil: H. Goldmann - E. Coceanovschi - V. Rath (90. M. Flatz) - H. Postai - L. Wagner - M. Waibl, C. Erhart - A. Costin (90. N. Gort) - G. Keles (62. S. Albrecht) - S. Gmeiner, L. Rath (17. J. Albrecht)

Trainer: Müslüm Atav

Wiener Sport-Club: J. Schmidt - A. Fischer (60. S. Irik) - C. Tiefenthaler, D. Blazanovic, K. Gorges - S. Balnik (60. Z. Schwarzinger), A. Eberstaller - E. Puskarevic (82. A. Engelhardt) - N. Steiner (82. L. Dotter) - L. Windsperger - T. Seefranz; D. Karkac

Trainer: Matthias Sirucek

Karten:

Gelb: Müslüm Atav (90+2., Unsportl.) bzw. Emina Puskarevic (35., Foul), Christina Tiefenthaler (73., Foul), Julia Schmidt (90., Foul), Matthias Sirucek (90+2., Unsportl.)

