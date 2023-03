RUNDE 12: Union LUV Graz - SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies: 2:2 (

Union LUV Graz traf am 19. März in der 12. Runde der 2. Frauen Bundesliga zuhause auf SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies. In einer torreichen Partie kamen die ca. 70 Zuschauer voll auf ihre Kosten, das Spiel endete nach 90 Minuten 2:2 (1:1) Unentschieden.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Union LUV Graz - SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies 2:2 (1:1)

Sonntag, 19. März 2023, Graz, 70 Zuseher, SR Ewald Dolliner

Tore:

0:1 Carina Brunold (14.)

1:1 Lena Breznik (33.)

1:2 Tamara Saric (70.)

2:2 Michaela Traussnigg (88.)

Union LUV Graz: N. Forstnaric - E. Graschi (71. K. Neumeister) - M. Traussnigg - I. Feric, R. Lesky, M. Gjoni, I. Unterberger (51. J. Riedler), L. Breznik - L. Reinprecht, T. Tasic (62. S. Šabotič), P. Jazbinsek; N. Bachmeier, V. Lichtenwörther, N. Topalli

Trainer: Boris Ljubic

SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies: L. Rodriguez Lizarralde - C. Fritsch, A. De Souza Santana, C. Dünser, H. Müller, C. Nolan, S. Kajdic (53. T. Saric), V. Isik (HZ. J. Mayer), C. Brunold, J. Sachs (75. L. Scheichl), B. Murillo Huete; L. Bodemann

Trainer: Urs Mathis

Karten:

Gelb: Paula Sophie Jazbinsek (13., Foul) bzw. Tamara Saric (64., Foul), Catherine Irene Nolan (87., Foul)

