RUNDE 13: SG FAC - USC Landhaus - Kötz-Haus Ladies Preding: 7:0 (3:0)

SG FAC - USC Landhaus traf am 26. März in der 13. Runde der 2. Frauen Bundesliga zuhause auf Kötz-Haus Ladies Preding. In einem torreichen Spiel vor ca. 60 Zuschauern gelang SG FAC - USC Landhaus ein klarer 7:0 (3:0) Sieg.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

SG FAC - USC Landhaus - Kötz-Haus Ladies Preding 7:0 (3:0)

Sonntag, 26. März 2023, Wien, 60 Zuseher, SR Ahmed Nuhic

Tore:

1:0 Michaela Batarilo (13.)

2:0 Michaela Batarilo (27.)

3:0 Besijana Pireci (32.)

4:0 Besijana Pireci (62.)

5:0 Besijana Pireci (69.)

6:0 Fatma Sahin (74., Elfmeter)

7:0 Besijana Pireci (81.)

SG FAC - USC Landhaus: K. Lichtenberger - M. Lienbacher, J. Schneider (HZ. S. Haupt), E. Ströcker (76. L. Mauser), A. Gausterer, V. Pototschnig, F. Sahin, G. Babicky, J. Schneider (67. J. Braunberger), B. Pireci, M. Batarilo (76. C. Schramek); A. Kühlsam, L. Zmek

Trainer: Michael Mahr

Kötz-Haus Ladies Preding: M. Zirngast - T. Icanovic (81. L. Senler) - R. Schlager - L. Rozic - D. Prettenthaler - P. Pölzl, L. Höller (72. J. Maier), S. Baumann - S. Bauer - J. Weichhart (72. S. Wolf) - N. Gritsch (27. N. Klug); J. Pichler, A. Schlager, L. Harzl

Trainer: Michael Brezina

Karten:

Gelb: keine bzw. Lidija Rozic (73., Foul)