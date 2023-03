RUNDE 13: Wiener Sport-Club - SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies: 0:

Wiener Sport-Club traf am 26. März in der 13. Runde der 2. Frauen Bundesliga zuhause auf SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies. Für Wiener Sport-Club gab es in diesem Spiel aber nichts zu holen, es setzte eine klare 0:6 (0:3) Niederlage.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Wiener Sport-Club - SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies 0:6 (0:3)

Sonntag, 26. März 2023, Wien, 120 Zuseher, SR Nehrudin Dedic

Tore:

0:1 Selma Kajdic (5.)

0:2 Selma Kajdic (7.)

0:3 Lea Grabher (30.)

0:4 Selma Kajdic (51.)

0:5 Vera Isik (75.)

0:6 Caroline Fritsch (90.)

Wiener Sport-Club: J. Schmidt - A. Fischer - C. Tiefenthaler, D. Blazanovic, K. Gorges (72. L. Dotter) - S. Balnik (HZ. S. Irik), A. Eberstaller (55. Z. Schwarzinger) - E. Puskarevic - N. Steiner - L. Windsperger - T. Seefranz (55. H. Hinterholzer); D. Karkac

Trainer: Matthias Sirucek

SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies: L. Rodriguez Lizarralde - C. Fritsch, A. De Souza Santana, C. Dünser, H. Müller, C. Nolan, S. Kajdic (66. V. Isik), C. Brunold (83. T. Klaric), T. Saric (74. C. Sonnberger), L. Grabher, B. Murillo Huete; L. Bodemann

Trainer: Urs Mathis

Karten:

Gelb: Aneele Fischer (41., Foul) bzw. keine