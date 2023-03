RUNDE 13: Wildcats 11teamsports Krottendorf - RW Rankweil: 6:0 (3:0)

Wildcats 11teamsports Krottendorf traf am 26. März in der 13. Runde der 2. Frauen Bundesliga zuhause auf RW Rankweil. In einem torreichen Spiel vor ca. 100 Zuschauern gelang Wildcats 11teamsports Krottendorf ein klarer 6:0 (3:0) Sieg.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Wildcats 11teamsports Krottendorf - RW Rankweil 6:0 (3:0)

Sonntag, 26. März 2023, Preding, 100 Zuseher, SR Gerhard Kaiser

Tore:

1:0 Beatrice Dehlinch (2.)

2:0 Julia Wagner (8.)

3:0 Julia Wagner (20.)

4:0 Julia Wagner (63.)

5:0 Julia Wagner (77.)

6:0 Yvonne Allemann (90.)

Wildcats 11teamsports Krottendorf: K. Sundl - A. Nestelbacher - B. Dehlinch - P. Roth (HZ. Y. Allemann), Y. Sommer (HZ. A. Klamler), E. Gottinger - J. Wagner, V. Oberhammer (61. A. Veselsky) - I. Wurzinger - K. Weiß (74. S. Losonczy), J. Starchl; V. Gartler, C. Wohlmann, S. Heidinger

Trainer: Erika Szabo

RW Rankweil: H. Goldmann - E. Coceanovschi - V. Rath (66. S. Albrecht) - H. Postai (HZ. L. Summer) - L. Wagner - M. Waibl, C. Erhart - A. Costin - G. Keles - S. Gmeiner - J. Albrecht (HZ. S. Mosbach)

Trainer: Müslüm Atav

Karten:

Gelb: Emilia Gottinger (82., Foul), Jessica Starchl (88., Unsportl.) bzw. Andreea Costin (88., Unsportl.)