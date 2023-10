2021 stiegen die SV Horn-Frauen aus der Bundesliga ab. 2024 droht der Abstieg aus der zweithöchsten Spielklasse. Fünf Niederlagen in sechs Spielen, 1:18-Tore, nur ein Punkt lautet die bisherige Bilanz. Nach der 0:2-Niederlage bei Schlusslicht LUV Graz ist Horn nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Altenmarkt nicht Tabellenletzter. Anders gesagt: außer vielleicht gegen Altenmarkt werden die Hornerinnen in der aktuellen Konstellation nicht mehr viel anschreiben. Apropos aktuelle Konstellation: Im Sommer verließen Leistungsträgerinnen reihenweise den Verein. Die Frauen-Sektion reagierte darauf zunächst gar nicht, holte Ende August doch noch zwei Legionärinnen. Defensivspielerinnen, obwohl es in der Offensive – und nach dem Ausfall von Lisa Rammel – am meisten hapert. Dass die Zweiermannschaft in der Gebietsliga Letzter ist, vervollständigt das aktuell düstere Bild um den Horner Frauenfußball. Diese Situation ist hausgemacht und gibt keine gute Werbung ab, wenn aktuell um Mädchen für das Leistungszentrum geworben wird.