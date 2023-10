Altenmarkt bejubelt ersten Punkt

Altenmarkt - Young Violets 1:1. „Ein Weltklasse-Gefühl, wirklich super“, schwärmte Altenmarkts Co-Trainerin Natascha Celouch nach dem ersten Punktgewinn. Denn die letzten Wochen waren nicht leicht, mussten die Altenmarkterinnen bisher fünf Niederlagen einstecken. Virginia Spahic sorgte für einen Start nach Maß, brachte die Gastgeberinnen nach vier Minuten in Führung. „Das frühe Tor war zwar gut für uns, wir haben damit aber aufgehört Fußball zu spielen“, war Celouch hin und hergerissen. In der Folge ließ Altenmarkt drei Hunderter liegen, kurz vor der Pause gelang den Wienerinnen der Ausgleichstreffer. „Normal müssen wir mit 4:1 in die Pause gehen“, haderte Celouch. Nach der Pause hatten aber auch die Austrianerinen ihre Chancen - so gab es am Ende ein gerechtes Remis.

Statistik:

SKV Altenmarkt / Tr. - Young Violets Austria Wien Frauen 1:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (4.) Spahic, 1:1 (43.) Aflenzer.

Gelbe Karten: Köpper (58. Unsportlichkeit); .

SKV Altenmarkt / Tr.: Jancovicova; Köpper, Spahic, Mach, Harnisch, Hauer (85. Szutner), Fahrnberger (62. Pelleritzer), Nagyova (88. Bjelobrk), Igaz, Nedorostova, Jahn.

Young Violets Austria Wien Frauen: Eichberger; Fellner, Aflenzer, Janisch, Benkö (53. Vlajcic), Austerer, Rattay (HZ. Steiner), Rossmann, Tranzikova, Rapf, Biblekaj (53. Prokopcova).

65 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Wind.