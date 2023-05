Weikersdorf holt ersten Punkt im Frühjahr

Weikersdorf - Krottendorf 2:2. Die Rote Laterne leuchtet hell beim SV Weikersdorf. Der Aufsteiger hielt vor dem letzten Heimmatch der Saison bei nur sechs Punkten. Nach einem Jahr heißt es wieder Abschied nehmen von der zweithöchsten Liga Österreichs. Immerhin verabschiedete sich das Schlusslicht mit einem Achtungserfolg von seinen Fans. Gegen Krottendorf, Tabellendritter und bestes Team der Rückrunde, holten die Weikersdorferinnen nach 0:2-Rückstand noch ein Remis. Es war überhaupt der erste Punktgewinn nach dem Jahreswechsel.

Das Match begann allerdings denkbar schlecht. Sophia Losonczy brachte die Steirerinnen bereits nach sieben Minuten in Führung. Als Selina Heidinger in Minute 41 erhöhte, schien das Weikersdorfer Schicksal abermals besiegelt. Doch diesmal sollte es anders kommen: Maria Pross verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2. Krottendorf konnte nach Seitenwechsel nicht mehr entscheidend zusetzen und Mitte der zweiten Hälfte glich Valentina Schwarzlmüller tatsächlich aus. In den letzten Minuten passierte nichts mehr Entscheidendes. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) bestreitet Weikersdorf auswärts bei Landhaus dann sein letztes Saisonspiel.

Statistik:

SV Weikersdorf - Wildcats 11teamsports Krottendorf 2:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (7.) Losonczy, 0:2 (41.) Heidinger, 1:2 (45+1.) Pross, 2:2 (68.) Schwarzlmüller

Karten: Mrnjavac (70., Gelbe Karte Kritik)

SV Weikersdorf: Karner, Trieb (71. Fischer), Delemeschnig, Kellner, Schwarzlmüller, Schmidt, Pross, Holndonner, Walzer (60. Samek), Binder, Fazekas

Wildcats 11teamsports Krottendorf: Dehlinch, Roth, Byrne (HZ. Nestelbacher), Sommer (63. Neubauer), Weiß, Veselsky (63. Wohlmann), Sundl, Gottinger, Klamler, Heidinger, Losonczy (HZ. Allemann)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil