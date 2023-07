Vujanovic retour nach Altenmarkt

Am Montagabend ging das erste Training beim SKV Altenmarkt über die Bühne. Das Trainergespann für die erste Saison nach dem Bundesliga-Abstieg steht: Milivoj Vujanovic wird Natascha Celouch an der Linie unterstützen. Für den Pro-Lizenz-Trainer ist's eine Rückkehr, schließlich war er schon mal im Triestingtal tätig, sammelte bei Kurzgastspielen in Innsbruck und beim FC Südburgenland weitere Bundesligaerfahrung. „Ich hole ja im September die B-Lizenz nach, freue mich, dass wir unseren Betreuerstab erweitern konnten“, sagt Celouch. Um die Fitness der Spielerinnen wird sich – jedenfalls in der Vorbereitung – zweimal in der Woche Gustl Berger kümmern. Ebenfalls ein alter Bekannter in Altenmarkt.

Kaderplanung läuft weiter

Am Transfermarkt können die Altenmarkterinnen noch bis Ende August tätig werden. Fürs Mittelfeld holte man zuletzt die junge Austria-Kickerin Emma Tauchner (18), zwei Zugänge könnte es in den nächsten Wochen noch geben. „Die Slowakinnen bleiben alle, auch Nina Fink hat uns für die kommende Saison zugesagt“, atmet Celouch nach den doch unerwarteten Abgängen von Stekovics, Roadl & Co durch. Die Stürmerin, die Abwehrchefin und Mittelfeldkraft Anna-Maria Corrias verabschiedeten sich im Paket zu Landesligist Traiskirchen. Celouch: „Das kam auch für mich überraschend. Aber wir werden damit umgehen müssen, freuen uns auf die Saison.“

Hauer vor Comeback

Die lange verletzte Miriam Hauer sollte ab Ende August wieder voll trainieren können. Mit „19, 20 Spielerinnen“ kalkuliert Celouch für den Herbst: „Wir wollen uns im Mittelfeld etablieren, werden mit der Abstiegszone nichts zu tun haben.“ Und nach den Aufschlüssen der Hinrunde könne man ja auch im Winter noch einmal nachlegen.