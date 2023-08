Testspiel-Pleiten für Horner Teams

Weiterhin ohne Neuzugang stehen die Horner Frauen da. Bis 31. August kann der 2. Bundesligist noch Transfers tätigen, um die vielen Abgänge von Leistungsträgerinnen zu kompensieren. Bereits am übernächsten Wochenende startet aber die Meisterschaft. „Wir haben derzeit nur noch wenige gestandene Spielerinnen, der Rest hat Gebietsliga-Niveau. Das muss man leider so deutlich sagen“, schwingt bei Trainer Manfred Stiedl der Frust mit. Zuletzt setzte es gegen die Zweiermannschaft von Bundesligist Vienna, die in der Wiener Frauen-Landesliga spielt, eine 0:7-Klatsche. Laut Stiedl lebt aber noch die Hoffnung auf Verstärkungen. „Es laufen Gespräche mit drei ausländischen Spielerinnen. Wenn sich da etwas tut, dann sieht es sicherlich besser aus. Ansonsten machen wir wohl keinen Punkt in der Liga.“ Am Mittwoch (19.15 Uhr) testen die Hornerinnen in Großweikersdorf gegen Landesligist Stetteldorf.

Nicht besser läuft es für Horns Zweiermannschaft, die in der Gebietsliga antritt. Die kassierte im Test gegen Landesligist Schrems eine 0:8-Abfuhr.