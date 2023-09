Horn ohne Chance

Nach dem 0:2 zum Start gegen Pinzgau setzte es für die Horner Frauen die nächste Niederlage: Das Heimspiel gegen Südburgenland/Hartberg ging mit 0:4 verloren. „Schon rein körperlich war's ein riesiger Unterschied“, befand Horn-Trainer Manfred Stiedl. „Ich hab' mit zwei 14-Jährigen gespielt, während beim Gegner richtige Frauen am Platz standen.“ Zudem machten sich die Hornerinnen das Leben mit Eigenfehlern schwer. „Drei Tore haben wir uns praktisch selbst geschossen“, analysierte Stiedl. Schon nach fünf Minuten lief Horn einem Rückstand hinterher, Katja Graf traf. Ein Doppelschlag knapp vor der Pause – Tore von Julia Meixner, Vanessa Beiglböck – bedeutete ein 0:3. „Da waren die Mädchen zur Pause verzweifelt“, so Stiedl. Nach der Halbzeit fingen sich die Hornerinnen, fanden auch die eine oder andere Kontermöglichkeit vor. Die beste Chance gab's schließlich in Minute 75, doch Lisa Rammel scheiterte mit einem Elfmeter an der gegnerischen Torfrau. Meixner machte schlussendlich mit ihrem zweiten Treffer alles klar.

Beim Heimspiel musste Stiedl noch mit den verfügbaren Spielerinnen auskommen – beim Duell gegen Krottendorf am 16. September soll es aber mit dem Einsatz von zwei neuen Legionärinnen endlich klappen.

Bereits am kommenden Samstag steht das Erstundenspiel im Cup am Programm: Horn tritt auswärts bei Ligakonkurrent FAC-Landhaus an.

Statistik:

SV Horn - SpG Südburgenland / TSV Hartberg 0:4 (0:3).

Torfolge: 0:1 (5.) Graf, 0:2 (37.) Meixner, 0:3 (42.) Beiglböck, 0:4 (77.) Meixner.

Gelbe Karten: Platz (36. Unsportlichkeit); Leitner (23. Unsportlichkeit), Bacher (89. Unsportlichkeit).

SV Horn: Zotter; Neumayer, Trautenberger, Hermanke (64. Alberty), Platz (71. Hebenstreit), Gratz, Bittendorfer, Wimmer, Fabsich (64. Haunold), Rammel, Fürnkranz.

SpG Südburgenland / TSV Hartberg: Fazekas; Katja Graf (83. Rinnhofer), Bacher, Meixner, Sipos, Beiglböck (83. Hanna Graf), Weber, Skálová, Rozmis, Dorn (66. Ramberger), Leitner (66. Popofsits).

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Sabrina Allinger.