Mission Impossible

Der Abstieg aus der Frauen Bundesliga tat dem Altenmarkter Fußballherz schon weh. Dass es die Altenmarkterinnen aber auch eine Etage tiefer so schwer haben würden, war dennoch nicht abzusehen. Fünf Spiele, null Punkte. Gerade einmal zwei erzielte Treffer — und damit die harmloseste Offensive der Liga. Und 34 Gegentore, wo Altenmarkt unliebsamerweise die „Tabelle“ anführt.

Noch dazu der Nichtantritt gegen Pinzgau Saalfelden, weil Altenmarkt schlicht zu wenig Spielerinnen zur Verfügung hatte. Man muss kein Prophet sein um zu sagen: Altenmarkt wird es mit dem Klassenerhalt schwer haben, wenn sich im Winter nicht gehörig etwas ändern wird.

Das hat auch Obfrau Ingeborg Obermüller erkannt, die Änderungen am Transfermarkt ankündigt. Anders wird es auch nicht funktionieren, will Altenmarkt noch den zweiten Abstieg in Folge verhindern. Auch wenn erst fünf Runden gespielt sind: Es herrscht Alarmstufe Rot.