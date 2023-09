SKV Altenmarkt 0:3 wegen Nichtantritt

Für Altenmarkt und Co-Trainerin Natascha Celouch stand ungeplant ein spielfreies Wochenende an. Foto: Wallner Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

N icht am grünen Rasen, sondern am grünen Tisch verlor Altenmarkt. Gegen Pinzgau trat das Team wegen Personalnot nicht an.

Am Samstag wäre für Altenmarkt eigentlich ein Auswärtsspiel am Programm gestanden. Zu Gast beim FC Pinzgau Saalfelden wären dreieinhalb Stunden pro Strecke angestanden. Eine Reise, welche sich die Altenmarkterinnen erspart haben. Nichtantritt. 0:3-Strafverifizierung. Denn bereits unter der Woche teilte der SKV dem Gegner mit, dass zu wenig Spielerinnen zur Verfügung stehen. „Es wären uns acht Spielerinnen ausgefallen. Wir haben einige Maturantinnen in der Mannschaft, noch dazu einige verletzte Spielerinnen“, klärt Altenmarkts Co-Trainerin Natascha Celoch auf, wieso es schlussendlich dazu kam, dass es nicht am grünen Rasen, sondern am grünen Tisch zu dem Ergebnis kam. Laut Celouch wollte Altenmarkt das Spiel aufgrund der Personalnot verschieben lassen, darauf ließen sich die Salzburger nicht ein. Wodurch eben der Nichtantritt zustande kam. „Irgendwie hätten wir schon genug Spielerinnen zusammenbekommen. Dass wir uns dort dann aber vielleicht zweistellig abschießen lassen, das hätte wohl genauso keinen Sinn gehabt“, fiel Celouch und Co. die Entscheidung erst gar nicht zu kommen aber genauso schwer.