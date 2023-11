Zu jung, zu unerfahren

In der Vorwoche die Pleite gegen LUV Graz, nun ein 0:3 gegen Horn. Selbst gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf schaffte es Altenmarkt nicht zu punkten. „Es ist einfach nicht das aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten“, ärgerte sich Altenmarkts Co-Trainerin Natascha Celouch. Schon nach einer halben Stunde lag Altenmarkt mit dem Endergebnis zurück. Auch eine Umstellung auf mehr Offensive nach dem Seitenwechsel brachte kein Glück. „Es war dann ausgeglichen, aber leider ist uns nichts geglückt. Dann wäre es vielleicht noch spannender geworden“, ärgerte sich Celouch.

Eine Runde ist im Kalenderjahr 2023 noch zu spielen, einen Punkt hat Altenmarkt in der bisherigen Hinrunde geholt. Von einer Aufgabe will Celouch aber nichts wissen. „Wir werden trotzdem alles geben, sind dabei uns zu verstärken“, gibt sie Einblicke. Vier bis fünf neue Spielerinnen, die vor allem mit Routine ausgestattet sind, sollen das Wunder von Altenmarkt noch möglich machen. „Wir sind eifnach zu jung und zu unerfahren“, spricht Celouch den niedrigen Altersdurchschnitt an. Gleichzeitig hält sie aber fest, dass es für Altenmarkt kein Thema ist, dem aktuellen Albtraum durch eine Rückziehung des Teams vorzeitig zu beenden: „Wir werden auf jeden Fall bis zum Schluss weiterspielen.“