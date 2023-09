Bitteres Aus für Horn

Das 0:4 in der ersten Cup-Runde gegen FAC/Landhaus war für Horn besonders bitter. Nicht nur, dass das Spiel abermals klar verloren ging, setzte es auch personell einen herben Rückschlag. In der 37. Minute setzte Lisa Rammel zu einem Sprint an, wurde von Gegenspielerin Gina Babicky richtiggehend verräumt. Rammel landete dabei so unglücklich auf der Schulter, dass sie via Rettung ins Krankenhaus transportiert werden musste. Bereits am Sonntag folgte die Operation, die Herbstsaison ist für sie damit gelaufen. „Extrem bitter für uns“, sagt Horn-Trainer Manfred Stiedl. Der kann das Foul nicht nachvollziehen. „Das hat nichts mit Fußball zu tun – das grenzt schon an Körperverletzung.“ Die FAC/Landhaus-Spielerin kam übrigens mit der Gelben Karte davon...

„Bis dahin haben wir das Spiel offen gehalten“, sah Stiedl eine ausgeglichene Anfangsphase. Auch, wenn sich sein Team bereits nach vier Minuten das 0:1 einfing. Nach der Verletzung von Rammel standen die Hornerinnen etwas unter Schock, kassierten in der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte zwei weitere Treffer. „In der zweiten Halbzeit waren wir chancenlos, sind nur noch hinten drinnen gestanden und haben verteidigt“, sah Stiedl aber noch den Gegentreffer zum 0:4.

Dabei gaben auch die zwei neuen Legionärinnen ihr Debüt: Jenes der Zypriotin Sara Papadopoulou dauerte allerdings nur 45 Minuten – die 37-jährige Mittelfeldspielerin musste zur Halbzeit verletzungsbedingt raus. In der Innenverteidigung lief die Tunesierin Rania Auina auf. Die 29-Jährige stand zuletzt in der zweiten französischen Liga unter Vertrag. „Sie war sehr stark“, lobte Stiedl die neue Abwehrchefin.