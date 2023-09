Kollaps überschattet Altenmarkter Cup-K.O.

Altenmarkt - Wiener Sport-Club 1:6. Sportlich waren die Fronten schnell geklärt. Die Triestingtalerinnen waren hinten völlig unsortiert. Mit dem ersten Angriff stellte Hanna Hinterholzer auf 0:1, vier Minuten später stockte Klara Gorges die Gästeführung auf. Die vom USC Landhaus gekommene Marlena Mach stellte sich mit dem Anschlusstreffer vor. Lange währte die Freude aber nicht. „Leider haben wir gleich wieder drei dumme Tore bekommen“, seufzt Trainer Natascha Celouch. Erst mit dem Kabinengang fingen sich die SKV-Ladies, statt Anja Kühlsam stand nun wieder Darina Jancovicova zwischen den Posten. Und allzuviel bekam die Slowakin nicht zu tun.

Zu spät die Courage gefunden

Beim Stand von 1:5 trauten sich die Altenmarkterinnen gegen den Ligakonkurrenten plötzlich mehr. „Wenn wir nur von Anfang an so gespielt hätten“, trauert Celouch der verpatzten ersten Halbzeit nach. Die Wienerinnen wirkten bei der spätsommerlichen Hitze schon im Ferienmodus, während der SKV einige gute Angriffe lancierte. Virginia Spahic scheiterte bei einem Alleingang erst an Torfrau Hanna Flarer, Alexandra Igaz zimmerte das Spielgerät aus 18 Metern drüber und Marlene Pelleritzer wurde beim Abstauben am Fünfer im letzten Moment geblockt.

Kreislauf machte Probleme

Das einzige Tor in Hälfte zwei gelang allerdings den Hernalserinnen. Die ehemalige Ybbs-Kickerin Anne Wildom entwischte Veronika Palavra und versenkte die Kugel im kurzen Eck. Einige Minuten später stand Palavra wieder im Mittelpunkt - bange Momente am Sportplatz, als die Defensivspielerin mit Kreislaufproblemen zusammenklappte. Sie war ansprechbar, das Rote Kreuz rückte zur Erstversorgung an. Und weil schon 80 Minuten gespielt waren, pfiff Schiedsrichter Alisik ab. Der Sportclub ist weiter. Für Altenmarkt ist das Cup-Abenteuer in Runde eins schon wieder vorbei.

Statistik

SKV Altenmarkt - Wiener Sport-Club 1:6 (1:5).- Torfolge: 0:1 (3.) Hinterholzer, 0:2 (7.) Gorges, 1:2 (13.) Mach, 1:3 (20.) Gorges, 1:4 (29.) Hinterholzer, 1:5 (44.) Hinterholzer, 1:6 (76. Wildom).

Altenmarkt: Kühlsam (46. Jancovicova); Fahrnberger (66. Palavra), Jahn, Nedorostova, Bjelobrk (46. Pelleritzer), Köpper, Igaz, Polacikova, Tauchner, Spahic, Mach.

Altenmarkt, 90.- SR Alisik.