Drei Stammspielerinnen verlassen Horn

Mit Platz vier rettete Horn am Ende doch noch eine Saison, die zu Beginn der Rückrunde sogar zu kippen drohte. Horn näherte sich damals den Abstiegsplätzen, danach kam's zu einem Trainer wechsel von Karlheinz Piringer zu Manfred Stiedl.

Das Team stabilisierte sich wieder, nach dem erfolgreichen Saisonabschluss gibt's nun aber personelle Rückschläge zu verkraften. Gleich drei Stammspielerinnen verlassen den Verein.

Nachwuchs-Nationalteamspielerin Sarah Gutmann dockt bei Erstligist Vienna an, der die abgelaufene Saison an der fünften Stelle beendete. Die Irnfritzerin war mit 15 Treffern Horns erfolgreichste Torschützin in der zu Ende gegangenen Meisterschaft. Allrounderin Evelin Kurz, die zuletzt im Angriff ran musste, erzielte acht Tore und wechselt nun ebenso eine Etage höher. Kurz schloss sich Neulengbach, dem Vierten der abgelaufenen Saison, an.

Mit Verteidigerin Anna Rea verliert Horn eine Abwehrstütze. Die 22-Jährige wechselte im Winter 2020 von St. Pölten nach Horn, geht nun in die Landesliga zu Paudorf. „Das sind natürlich Abgänge, die man ersetzen sollte“, weiß Trainer Manfred Stiedl. Ob er an Bord bleibt, sei derzeit noch offen. Diesbezügliche Gespräche sollen zeitnah stattfinden.