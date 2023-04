Nach Trainerwechsel: So geht's bei den Horner Frauen weiter

Werbung

Mit einer überraschenden Meldung ließ der SV Horn Freitagmittag aufhorchen: Der Verein trennt sich nach zweieinhalb Jahren vom Trainer der Frauenmannschaft, Karlheinz Piringer. Mit sofortiger Wirkung und einvernehmlich, wie der Verein in einer Aussendung mitteilte.

„Erleichtert“ zeigte sich danach Piringer. „Wir hatten ein Gespräch, wo beide Seiten eigentlich diese Trennung wollten.“ Die letzte Zeit sei für den 51-Jährigen bereits „richtig mühsam“ geworden. Abgänge seien nicht nachbesetzt worden, dazu viele verletzte Spielerinnen. Auch die Ergebnisse passten nicht. Mischten die Hornerinnen in der vergangenen Saison noch in der Spitzengruppe mit, warnte Piringer zuletzt schon immer öfters vor einem neuerlichen Abstieg.

Warum der Wechsel nicht etwa bereits in der Winterpause erfolgte? Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel klärt auf: „Weil das jetzt nach einem sehr, sehr guten Gespräch von beiden Seiten als richtiger Schritt empfunden wurde. Wir sind Karlheinz Piringer wirklich zu großem Dank verpflichtet. Er hat neben seiner Tätigkeit als Trainer sehr viel Zeit und Know-How in die Weiterentwicklung der Sparte „Frauenfußball“ gesteckt.

Damit endet nach zweieinhalb Jahren auch die zweite Amtszeit des aus Heidenreichstein stammenden Piringer bei den Horner Frauen. Im Oktober 2020 übernahm er die damals gerade in die Frauen-Bundesliga aufgestiegenen Hornerinnen, die er schon zwischen 1997 und 2000 betreut hatte, ein zweites Mal. In der höchsten Liga Österreichs gelang der Klassenerhalt nicht, seither etablierten sich die Hornerinnen aber in der 2. Frauen-Bundesliga, liegen dort aktuell auf Rang sechs. Größter Erfolg in Piringers zweiter Amtszeit war das Erreichen des Halbfinales im Sportland-NÖ-Cup in der vorigen Saison. Darüber hinaus war er maßgeblich an der Entwicklung des Leistungszentrums (LZF) beteiligt.

Derzeit läuft die Suche nach einem Nachfolger bzw. Nachfolgerin. Am Wochenende traten die Hornerinnen bei Nachzügler Südburgenland an, verloren dort mit 0:3. Den Trainerjob übernahm einstweilen interimistisch Spielerin Evelin Kurz. „Nach dem ersten Gegentor sind wir nervös geworden. Wir hatten die eine oder andere gute Chance. Aber die verletzten Spielerinnen fehlen unserer jungen Mannschaft sehr.“

Piringer selbst gönnt sich eine Auszeit vom Vereinsfußball. Fraglich, ob er je wieder einen Verein übernimmt: „Ich war in der Bundesliga, war Torfrau-Trainer beim Nationalteam, hab viel beim Schul- und Mädchenfußball getan – ich habe praktisch alles beim Frauenfußball gesehen.“ In seinem Job als Gymnasial-Lehrer ist er ohnehin weiter stark mit dem Mädchenfußball verbunden.

In Horn konzentriert man sich indes auf das Sportliche, wie Interimstrainerin Kurz sagt. Nach einem freien Osterwochenende wartet mit Preding der nächste Nachzügler.