Neo-Trainer Stiedl: „Es herrscht eine gute Energie“

Nach der Trennung von Karlheinz Piringer wurde Manfred Stiedl als neuer Trainer bei den SV Horn Frauen in der 2. Bundesliga präsentiert. Für den 58-jährigen gebürtigen Retzer ist es die erste Station als Trainer im Frauenfußball. Zuvor war Stiedl, der die UEFA-A-Lizenz besitzt, beim SC Retz, SC Laa, UFC Gaubitsch, UFC Hadres, USV Nappersdorf und zuletzt bis Sommer 2022 bei der Eintracht Pulkautal tätig. Als Spieler kickte er mit Retz unter anderem in der 1. Landesliga. Am Samstag beim Heimspiel gegen Preding sollte der Neo-Coach bereits auf der Horner Trainerbank Platz nehmen, das Spiel wurde aufgrund der Witterung aber abgesagt. Die NÖN sprach mit Stiedl.

NÖN: Wie kam‘s zum Engagement bei den Horner Frauen?

Manfred Stiedl: Andreas Zinkel (Horn-Geschäftsführer, Anm.) hat mich eingebracht und den Kontakt vermittelt. Ich habe mich dann mit den Verantwortlichen der Sektion Frauen getroffen, wo wir ein gutes Gespräch hatten. Andreas hat sich zurückgezogen, weil die Entscheidung allein bei der Frauen-Sektion lag. Ich habe danach ein Probetraining geleitet, wo ich über die Qualität wirklich überrascht war. Ich habe danach mitgeteilt, dass ich bereit für diese Aufgabe wäre und der Ball nun beim Verein liegt. Am nächsten Tag war das Engagement perfekt.

Ihr erster Eindruck?

Stiedl: Die Spielerinnen sind lernfreudig, es herrscht generell eine gute Energie. Wir schauen uns das jetzt bis zum Sommer an, danach sehen wir weiter.

Haben Sie die Horner Frauen bisher verfolgt, oder betreten Sie hier komplettes Neuland?

Stiedl: Ich muss den Frauenfußball erst kennenlernen. Aber ich bin wirklich überrascht, wie gut ausgebildet die Spielerinnen in Horn sind.

Sie haben bisher nur Männermannschaften betreut. Gibt‘s Unterschiede zum Training mit Frauen?

Stiedl: Vom Technischen und Taktischen nicht – da wird alles gleich trainiert. Auf psychologischer Ebene braucht man bei Frauen einen feinfühligeren Zugang als bei Männern, die oft auch eine gewisse Härte einfordern. Als Spieler hatte ich oft Trainer, die das gesamte Spiel über geplärrt haben. Da hab‘ ich mir vorgenommen, dass ich nie so ein Trainer sein möchte. Daher geht‘s bei mir ohnehin ruhiger zu.

Der nunmehrige Ex-Trainer Karlheinz Piringer warnte davor, dass Horn noch in den Abstiegskampf gezogen werden könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch?

Stiedl: Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diesen Abstiegsstrudel kommen. Ich hoffe, dass die verletzten Spielerinnen bald zurückkommen. Ich denke aber positiv und bin überzeugt, dass wir mit dem Abstiegskampf bald nichts mehr zu tun haben werden.