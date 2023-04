Neuer Trainer ist fixiert

Werbung

Manfred Stiedl ist neuer Trainer bei den SV Horn Frauen in der 2. Bundesliga. Für den 58-jährigen gebürtigen Retzer ist es die erste Station als Trainer im Frauenfußball. Als Übungsleiter kann Stiedl, der auch die UEFA-A-Lizenz besitzt, jedoch bereits einiges an Erfahrung vorweisen. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn war er beim SC Retz, SC Laa, UFC Gaubitsch, UFC Hadres, USV Nappersdorf und zuletzt bis Sommer 2022 bei der Eintracht Pulkautal tätig. Als Spieler kickte er mit Retz unter anderem in der 1. Landesliga. Am Samstag beim Heimspiel gegen Preding wird Manfred Stiedl bereits auf der Horner Trainerbank Platz nehmen.

Neo-Cheftrainer Manfred Stiedl: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Mädels und bin froh ein Teil eines großartigen Vereins zu sein.“