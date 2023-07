Noch auf der Suche

Am Dienstag legten die Hornerinnen wieder mit dem Training los. Noch ohne fixe Neuverpflichtung, dafür mit einer Reihe an Testspielerinnen aus Tschechien und der Slowakei. „Wir haben den österreichischen Markt sondiert, aber ganz einfach nichts gefunden“, sagt Trainer Manfred Stiedl. „Wir werden mindestens drei neue Spielerinnen brauchen, um die Abgänge halbwegs kompensieren zu können. Uns kamen ja das komplette zentrale Mittelfeld und die Innenverteidigung abhanden.“ In der Tat verloren die Hornerinnen fast sämtliche Führungsspielerinnen. Darunter Nachwuchs-Teamspielerin Sarah Gutmann (Vienna), Evelin Kurz (Neulengbach), Anna Rea (Paudorf), Alexandra Tatar (Vienna) oder Carina Melchior (Landhaus/FAC). Für neue Transfers hat man als Bundesligist noch bis 31. August Zeit.

Trotz dieses Umbruchs war für Stiedl, der im Frühjahr von Karlheinz Piringer übernahm, klar, dass er weitermacht. „Ich bin keiner, der davonläuft.“