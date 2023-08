„Wird sehr schwer für uns“

Am Samstag startet die neue Saison für den SV Horn in der 2. Frauen-Bundesliga. Als erster Gegner wartet auswärts Aufsteiger Pinzgau. Gespielt wird in Saalfelden. „Ein unbekannter Gegner“, sagt Trainer Manfred Stiedl. Über Videos möchte er sich noch ein Bild vom Gegner machen. Stiedl erwartet „eine sehr schwere Saison“ für die Hornerinnen. Nach den vielen Abgängen im Sommer, wo viele Leistungsträgerinnen und Stammspielerinnen den Verein verließen, muss Horn derzeit auf eine sehr junge Mannschaft bauen. In der Vorbereitung setzte es zum Teil herbe Niederlagen gegen unterklassigere Teams. Zuletzt konnte aber immerhin ein 3:1-Sieg gegen Stetteldorf/Großweikersdorf eingefahren werden. Stiedl möchte diesen Sieg nicht überbewerten: „Der Gegner war nicht allzu stark und unsere Leistung war auch nicht 'das Gelbe vom Ei'. Aber fürs Selbstvertrauen war das natürlich wichtig.“

Wichtig wäre für den Coach, dass es noch mit Neuzugängen klappt. Bis 31. August ist noch Zeit. Derzeit laufen Verhandlungen mit Spielerinnen aus Spanien, die ins Waldviertel stoßen könnten. „Dann würde die Situation schon etwas besser aussehen“, so Stiedl. Der macht sich aber nichts vor: „Für uns wird's sehr schwer, dass wir Punkte machen.“