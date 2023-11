Legionärin vor dem Absprung

So groß die Freude der Hornerinnen über den zweiten Saisonsieg mit dem 3:0 bei Schlusslicht Altenmarkt war, so wenig erfreulich ist die Vorschau auf die beiden noch ausständigen Spiele gegen Geretsberg/Bürmoos und die Young Violets. Die Tunesierin Rania Aouina, die erst Ende August im Waldviertel andockte und zu den absoluten Leistungsträgerinnen zählt, will den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen.

„Ihre Managerin hat um sofortige Vertragsauflösung angesucht“, sagt Trainer Manfred Stiedl. Die tunesische Teamspielerin dürfte in Horn nicht mehr glücklich sein und in Kontakt mit einem italienischen Verein stehen. Aouinas Vertrag ginge noch bis Ende der Hinrunde, jetzt weiß Stiedl nicht, ob sie am kommenden Wochenende noch zur Verfügung steht. „Natürlich würde sie uns abgehen – sie steht in der Verteidigung sehr gut.“

Zuletzt gefiel sie auch als Torschützin. In Altenmarkt sorgte sie bereits nach zwei Minuten nach einem Standard für die Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Maria Wimmer auf 2:0 mit einem Flachschuss, den die SKV-Defensive nicht unterbinden konnte. Und nach 20 Minuten machte Lisa Rammel mit dem 3:0 schon den Sack zu. Durchaus verdient, denn die Triestingtalerinnen bekamen in dieser Phase überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Bemereknswert: Rammel gab nach ihrer Schulteroperation ein Comeback und traf umgehend.

Kurz raus aus der Abstiegszone

„Da gibt's gleich mehr Entlastung nach vorne“, freut sich Trainer Stiedl über Rammels gelungenes Comeback. Für Horn war dieser Sieg auch eine kleine Revanche an die Vergangenheit. 2021 kam's in der letzten Runde der höchsten Spielklasse zum direkten Duell um den Klassenerhalt. Altenmarkt siegte damals 3:0, schickte Horn in die 2. Liga. Dort zementierten die Waldviertlerinnen Altenmarkt vorerst weiter am Tabellenende ein, während die Hornerinnen sich wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen dürfen

Kurzzeitig verließen sie sogar die Abstiegszone, stießen auf den viertletzten Tabellenrang vor. Einen Tag später siegte LUV Graz aber dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 1:0 in Geretsberg und überholten die Hornerinnen wieder. Geretsberg/Bürmoos gastiert am Samstag in Horn. „Da wollen wir den ersten Heimsieg feiern“, gibt sich Manfred Stiedl kämpferisch.