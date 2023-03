Klares Statement von Horn

„Nichts mit dem Abstieg mehr zu tun bekommen“, sagte Horn-Trainer Karlheinz Piringer im Vorfeld des Spiels. Das nahm sich sein Team augenscheinlich zum Vorsatz und fertigte den Tabellenvorletzten Weikersdorf mit 4:0 ab. Dabei gab‘s gleich mehrere Premieren. Julia Gerhart, die bisher nur als Wechselspielerin in der Bundesliga zum Einsatz kam, gab ihr Startelf-Debüt und krönte dieses gleich mit dem Führungstreffer. „Und bei Viktoria Bittendorfer hat sich die Geduld, sie als Stürmerin einzusetzen, auch ausgezahlt“, lacht Trainer Piringer. Bittendorfer fixierte mit einem Doppelpack den 4:0-Endstand.

Dabei mussten die Hornerinnen einige Stützen vorgeben: Sarah Gutmann kehrte erst vom U17-Nationalteam zurück, mit dem sie trotz eines 4:0-Sieges über die Slowakei (nach Niederlagen gegen Slowenien und Schweiz) die Qualifikation für die Europameisterschaft verpasste. Dazu stellte sich die beim Spiel in Spittal erlittene Verletzung von Lea Fürnkranz nun als Bänderriss und -einriss im Sprunggelenk heraus – sechs Wochen Pause. Überhaupt das Saisonende dürfte für Julia Janisch erfolgt sein – sie muss laut Trainer Piringer am Sprunggelenk operiert werden. Die rekonvaleszente Lisa Rammel steigt diese Woche ins Training ein, soll Mitte April dann auch wieder matchtauglich sein.

Am Samstag geht‘s zum Drittletzten Südburgenland. „Daheim haben wir nur 1:1 gespielt. Die haben einen kleinen Platz. Es wird nicht leicht“, weiß Trainer Piringer.

SV Horn - SV Weikersdorf 4:0 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Horn, 50 Zuseher, SR Lukas Steingruber

Tore:

1:0 Julia Gerhart (18.)

2:0 Carina Melchior (26.)

3:0 Viktoria Bittendorfer (47.)

4:0 Viktoria Bittendorfer (68.)

SV Horn: J. Zotter - A. Tatar, N. Neumayer, A. Rea - J. Gerhart (HZ. M. Wimmer) - E. Kurz, C. Melchior - P. Gratz (77. T. Hermanke) - V. Bittendorfer - N. Fabsich - A. Böhm (77. T. Hebenstreit); N. Schaar, S. Gutmann

Trainer: Karlheinz Piringer

SV Weikersdorf: L. Kögler - J. Trieb, J. Karner (74. K. Schmidt), L. Samek, V. Schwarzlmüller, S. Kellner, D. Fazekas, A. Fröschl, C. Binder, V. Braun, L. Walzer; E. Holndonner

Trainer: Kristian Mrnjavac

Karten:

Gelb: keine bzw. Valentina Schwarzlmüller (67., Kritik)